Какие регионы Казахстана находятся в красной зоне по запасам овощей

Глава министерства сельского хозяйства Ербол Карашукеев 7 февраля на заседании правительства доложился об объемах запаса лука, моркови, картофеля и капусты, сообщает Zakon.kz.

По его словам, на сегодня по республике имеются запасы социально значимых товаров более 1 млн тонн.

По картофелю регионы законтрактовались на 85,8 тыс. тонн.

"В зеленой зоне находятся 13 регионов, где объем контрактов составляет 100 и более процентов от рекомендуемого объема МСХ: Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Туркестанская, Жамбылская, Акмолинская, Атырауская, ВКО, ЗКО, области Жетису и Абай, города Астана и Алматы. 7 регионов в желтой зоне, где объемы контрактов составляют от 50% до 100%: СКО, Актюбинская, Алматинская, Мангистауская, Павлодарская, Улытау, Шымкент. При этом, основные регионы производители картофеля - СКО и Павлодарская область отмечают о достаточности запасов картофеля на рынке". Ербол Карашукеев

По данным акиматов потребность внутреннего рынка с мая текущего года планируется обеспечить за счет импортных поставок из южных стран в объеме 5,1 тыс. тонн, в июле за счет поставок раннего картофеля из Туркестанской области в объеме 4,9 тыс. тонн.

По моркови в целом объем контрактов регионов составляет 28,8 тыс. тонн. 11 регионов находятся в зеленой зоне, где имеются объемы контрактов свыше 100%: Атырауская, Костанайская, Туркестанская, Акмолинская, Кызылординская, Карагандинская, Мангистауская области, ЗКО, СКО, ВКО и Алматы.

8 регионов в желтой зоне, где объемы контрактов составляют от 50% до 100%: Актюбинская, Жамбылская, Алматинская, Абайская, Улытауская и Жетысуская области, города Астана, Шымкент

"Павлодарская область в красной зоне, где объемы контрактов менее 50%. При этом в области имеются меморандумы с местными производителями на 5 тыс. тонн". Ербол Карашукеев

По капусте объем контрактов регионов составляет 19,1 тыс. тонн. 6 регионов находятся в зеленой зоне, где объемы контрактов свыше 100% Костанайская, Туркестанская, Кызылординская, Карагандинская области, ВКО, СКО. 9 регионов в желтой зоне, где объемы контрактов составляют от 50% до 100%: Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, ЗКО, Павлодарская области, область Абай, города Астана, Алматы и Шымкент.

"5 регионов в красной зоне, где объемы контрактов менее 50%: Мангистауская, Алматинская, Жамбылская, Улытауская и Жетысуская области". Ербол Карашукеев

По луку в целом, объем контрактов составляет 25,4 тыс. тонн.14 регионов находятся в зелёной зоне, где имеются объемы контрактов свыше 100%: ЗКО, Туркестанская, Карагандинская, Жамбылская, Мангистауская, Акмолинская, Улытауская области и города Астана и Алматы, Кызылординская, Атырауская области, ВКО, СКО.

"6 регионов в желтой зоне, где объемы контрактов составляют от 50% до 100%: Актюбинская, Павлодарская, Костанайская, Абайская, Жетысуская области, Шымкент". Ербол Карашукеев

При этом цены на тот же самый лук оставляют желать лучшего. Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что акимам предоставлены все необходимые рычаги по сдерживанию цен, но эффективной работы нет.