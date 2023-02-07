Экс-министр Аймагамбетов получил должность в университете КАЗГЮУ

Асхат Аймагамбетов стал преподавателем Университета КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева. С сегодняшнего дня он будет читать лекции, сообщает Zakon.kz.

В вузе объяснили, почему бывший министр просвещения принял их предложение.

"Асхат Аймагамбетов принял наше предложение для того, чтобы поделиться опытом и знаниями с нашими обучающимися. Мы уверены, что его приход усилит как качество обучения, так и личностное развитие студентов". Университет КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева

По словам Асхата Аймагамбетова, у него есть различные предложения и соответствующие планы.

"Я расскажу вам об этом очень скоро. Но преподавательскую работу можно совмещать с любой работой, поэтому я продолжу просвещенскую деятельность параллельно с ней", - сказал он.

С июня 2022 года до января 2023 года Асхат Аймагамбетов занимал должность министра просвещения РК. Еще ранее - в 2019-2022 годы - он был министром образования и науки РК.