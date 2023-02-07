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Астролог назвала периоды 2023 года, когда рождаются одаренные дети

в какой период рождаются выдающиеся и таланливые дети Фото: pexels
Каждый человек обладает уникальными чертами характера и талантами, которые во многом, как считают астрологи, проявляются в зависимости от его знака зодиака. Эксперт рассказала Zakon.kz, какими чертами будут наделены дети, рожденные в разные периоды 2023 года.

Как считает специалист по индийской астрологии Джйотиш Аида Галеева, на протяжении всего 2023 года планета Сатурн будет находиться в созвездии Водолея. Поэтому большая вероятность, что на свет появятся новые изобретатели, новаторы и нестандартно мыслящие люди.

"Дети с Сатурном в Водолее способны принести много изменений в мир своими талантами и идеями. Они будут очень масштабно и глобально мыслить. Очень важно не ограничивать их фантазию и инициативу", – подчеркнула астролог.

По словам специалиста, в отдельные промежутки будут оказывать свое воздействие другие планеты, в зависимости от их характера влияния на циклы активности.

"Сейчас идет период благоприятный для зачатия детей, обладающих высоким уровнем сознания. Он продлится до 22 апреля, находится под влиянием (властью) планеты Юпитер в созвездии Рыб. Появившиеся на свет детки высокой морали, живущие духовной ценностью. У них будет склонность путешествовать, посещать святые места, тяга к посещению восточных стран."Аида Галеева

Астролог объяснила, это обусловлено положением Юпитера в Рыбах, что наделяет родившихся в этот период склонностью к философии и развитию интуиции, а также к способности наилучшим образом проживать большие трансформации и изменения на протяжении жизни.

Энергия Юпитера, безусловно, будет оберегать обладателей такого положения.

С 14 апреля по 15 мая, а также с 17 августа по 17 сентября Солнце – планета лидерства, действия и ответственности – будет находиться в очень сильном положении, наделяя всеми перечисленными качествами новорожденных в эти промежутки 2023 года.

С 24 июня по 8 июля на Землю придут эрудированные, всесторонне развитые люди, которые будут успешны в коммуникациях, журналистике.

В течение следующего периода – с 1 по 19 октября – появятся на свет дети с очень высоким интеллектом, глубоко разбирающиеся в определенных направлениях.

Творчески одаренные детки с благотворным влиянием Венеры появятся на свет в три этапа: с 15 февраля по 12 марта, с 6 апреля по 2 мая и с 30 ноября по 25 декабря.

"Это время прихода людей с большим творческим потенциалом и чувством прекрасного. В зависимости от общего индивидуального гороскопа, ребенок будет обладать фантазией, умением креативно видеть и творить – могут появиться будущие артисты, музыканты, актеры, модели, танцоры, художники, дизайнеры. Особенно это касается тех деток, которые появятся на свет до 30 октября. Объясняется это воздействием планеты прошлых талантов Кету в Весах. Она будет усиливать их еще больше".Аида Галеева

Ранее нумеролог назвала таланты детей, рожденных в определенный день 2023 года.

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