Мэр Каталонии наградил 13-летнюю теннисистку из Казахстана
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В решающем матче за титул данных состязаний теннисистка из Астаны сумела обыграть хозяйку кортов со счетом 6:4, 6:2. Трофей молодой астанчанке вручил лично мэр Каталонии, отметив ее характер и стремления к победе.
Помимо чемпионства, Томирис Нуржан и еще восемь сильнейших теннисисток, получат приглашение на участие в турнире на кортах Барселоны в апреле нынешнего года. Стоит отметить, что этот юниорский турнира пройдет параллельно с АТР 500.
Томирис Нуржан занимает в казахстанском рейтинге 68-е место среди взрослых, а в категории "14 лет и моложе" является 7-ой ракеткой республики.