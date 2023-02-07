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Мэр Каталонии наградил 13-летнюю теннисистку из Казахстана

Теннис Победа Испания Фото: ktf.kz
13-летняя казахстанская теннисистка Томирис Нуржан стала победителем престижного юниорского турнира Open Banc Sabadell U-14 Champion на грунтовых кортах испанской Каталонии, сообщает Zakon.kz.

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В решающем матче за титул данных состязаний теннисистка из Астаны сумела обыграть хозяйку кортов со счетом 6:4, 6:2. Трофей молодой астанчанке вручил лично мэр Каталонии, отметив ее характер и стремления к победе.

Помимо чемпионства, Томирис Нуржан и еще восемь сильнейших теннисисток, получат приглашение на участие в турнире на кортах Барселоны в апреле нынешнего года. Стоит отметить, что этот юниорский турнира пройдет параллельно с АТР 500.

Томирис Нуржан занимает в казахстанском рейтинге 68-е место среди взрослых, а в категории "14 лет и моложе" является 7-ой ракеткой республики. 

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Испания Казахстан
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