14-летняя казахстанская теннисистка получила приз от мэра Барселоны

14-летняя Мариям Нуржан стала победительницей престижного турнира Open Banc Sabadell U-14 Champion. В финале казахстанка сломила сопротивление местной теннисистки со счетом 6:4, 6:4, сообщает Zakon.kz.

Приз чемпионке вручил лично мэр Барселоны, отметив невероятную волю к победе казахстанской теннисистки.

Благодаря этому успеху Мариям вместе с еще восемью сильнейшими теннисистками в апреле текущего года будет защищать честь Казахстана на турнире в Барселоне, который будет идти параллельно с АТР-500 в этом городе.

Мариям Нуржан в рейтинге Tennis Europe среди игроков до 14 лет занимает 109-е место. На сегодняшний день она выиграла один одиночный и два парных титула под эгидой Tennis Europe. Казахстанка тренируется в Барселоне в академии Next Level Tennis Team.

Ранее юные казахстанские теннисисты вошли в топ-100 рейтинга Tennis Europe.