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Какие привычки помогают справиться с упадком сил и настроения в феврале

советы, врач Фото: pixabay
Эндокринолог Наталия Кирдянкина посоветовала скорректировать привычки, чтобы легче справиться с упадком сил и настроения в феврале, сообщает Zakon.kz.

В беседе с изданием "Доктор Питер" специалист напомнила о важности соблюдения баланса в вопросах труда и отдыха и порекомендовала внимательнее следить за качеством сна.

Также врач считает, что будет полезно ввести умеренную физическую нагрузку, например, прогулки на свежем воздухе, и отказаться от фаствуда, отдавать предпочтение сезонным свежим продуктам (например, квашенной капусте).

"Снизьте потребление жареного, мучного, сахара – все это пустые калории, которые провоцируют инфламэйджинг – старение, вызванное хроническим внутренним воспалением", – посоветовала Кирдянкина.

Ранее профессор кафедры внутренних болезней КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, к.м.н., доцент, врач терапевт и кардиолог высшей категории Шолпан Жангелова дала советы, благодаря которым возможно поддерживать организм в хорошем состоянии весь холодный период.

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