Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В женской колонии Петропавловска выпускают брендовое белье

В женской колонии Петропавловска выпускают брендовое белье Фото: Zakon.kz
Осужденные женщины шьют женское нижнее белье, которое пользуется популярностью в интернет-магазинах, сообщает Zakon.kz.

Линей брендовых элементов нижнего белья для дам запустили летом прошлого года. За это время бренд стал популярным и его быстро раскупают в онлайн-маркетах, пишет Петропавловск.news.

Местная предприниматель обучает осужденных кройке и шитью, после чего они начинают работать по контракту. Для этого предпринимательница открыла общественный фонд и получила международный грант. Социальный проект призван дать надежду отбывающим срок женщинам.

Как рассказывает препринимательница, в планах расширение производства и запуск спортивной одежды для всей семьи.

В Карагандинской колонии осужденные сделали фигуры героев анимационных мультфильмов и хоррор-игр в рамках ежегодного конкурса ледяных и снежных фигур. Как рассказали осужденные, идея создания анимационных героев к ним пришла после просмотра новых современных мультфильмов. Они разработали эскизы фигур, распланировали их расположение, собрали снег и изготовили ледяные блоки для установки крепостных стен.

Читайте также

WhatsApp расширил возможности для статусов

Резиденции президента РК в нескольких городах передадут детям

Кыргызстан и Узбекистан начали переговоры по демаркации границы

Мария Мельникова
Петропавловск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В книгу рекордов Гиннеса занесли самую долгоживущую собаку
В Книгу рекордов Гиннесса занесли самую долгоживущую собаку
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открылись"
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открыты"
автомобиль
Астанчанин выбросил из окна племянника, зарезал тещу и спрыгнул с седьмого этажа
землетрясения в мире
Топ-10 самых разрушительных землетрясений в мире за последние 100 лет
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления