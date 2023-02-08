В женской колонии Петропавловска выпускают брендовое белье

Осужденные женщины шьют женское нижнее белье, которое пользуется популярностью в интернет-магазинах, сообщает Zakon.kz.

Линей брендовых элементов нижнего белья для дам запустили летом прошлого года. За это время бренд стал популярным и его быстро раскупают в онлайн-маркетах, пишет Петропавловск.news.

Местная предприниматель обучает осужденных кройке и шитью, после чего они начинают работать по контракту. Для этого предпринимательница открыла общественный фонд и получила международный грант. Социальный проект призван дать надежду отбывающим срок женщинам.

Как рассказывает препринимательница, в планах расширение производства и запуск спортивной одежды для всей семьи.

В Карагандинской колонии осужденные сделали фигуры героев анимационных мультфильмов и хоррор-игр в рамках ежегодного конкурса ледяных и снежных фигур. Как рассказали осужденные, идея создания анимационных героев к ним пришла после просмотра новых современных мультфильмов. Они разработали эскизы фигур, распланировали их расположение, собрали снег и изготовили ледяные блоки для установки крепостных стен.