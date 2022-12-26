Осужденные в Караганде слепили снежные фигуры Хагги Вагги и Кисси Мисси

В Карагандинской колонии осужденные сделали фигуры героев анимационных мультфильмов и хоррор-игр в рамках ежегодного конкурса ледяных и снежных фигур, сообщает Zakon.kz.

"Вместо шеи и головы у существа сварили столб с закрепленными на нем сиренами. Честно сказать, в детстве мы такого не видели и это занятие было для нас удивительным и особенно интересным. И, конечно же, мы не забыли про веселого беззаботного кролика, которого усадили на ледовый трон. Ведь именно он будет сопровождать нас в 2023 году", – считают авторы ледяных фигур.

К новому 2023 году спецконтингент РГУ "Учреждение № 29" Департамента УИС по Карагандинской и по Улытауской областям подготовился по-особенному, добавив к своему творчеству героев анимационных мультиков и хоррор-игр – Хагги Ваги, Кисси Мисси и Сиреноголового, которых они расположили на территории жилой зоны отряда №5 в ледяном городке с крепостными стенами, состоящем из 24 кв. м.





Фото: пресс-служба ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям







На проведенную работу им потребовалось около трех недель.

Как рассказали осужденные, идея создания анимационных героев к ним пришла после просмотра новых современных мультфильмов. Они разработали эскизы фигур, распланировали их расположение, собрали снег и изготовили ледяные блоки для установки крепостных стен.





"Мы сделали его побольше, так как персонажи – Хагги Вагги и Кисси Мисси у нас вышли размером под 2 м. Эти поделки мы выполнили из замороженных кусков льда, которые обработали методом шлифования и покрасили колером из цветной палитры. А вот с фигурой Сиреноголового нам пришлось поступить немного иначе", – отметили осужденные.





Фото: пресс-служба ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям







Затем они собрали металлолом (куски железных прутов и прочее) и при помощи сварочного аппарата собрали "2-метровое гуманоидное создание цвета ржавого металла, с конечностями непропорционально длинными и тонкими, руки его мы сделали свисающими до самой земли".





Фото: пресс-служба ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям







По мнению руководства учреждения, анимационные фигуры стали настоящим украшением территории заведения.

"Они завораживают и воодушевляют не только осужденных, но и посетителей учреждения. По результатам проведения зимнего конкурса "Лучшая снежная фигура" осужденные, которые приняли активное участие, и занявшие призовые места будут поощрены ценными подарками и благодарственными письмами," – сказал начальник учреждения полковник юстиции Игорь Бендерский.