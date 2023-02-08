От структурированной приватизации медицинских учреждений будет выгода всем – врач

В интервью журналисту Zakon.kz эксперт здравоохранения, МРН, МВА, директор поликлиники № 8 г. Астаны Канат Тосекбаев рассказал, почему необходимо приватизировать крупные медицинские учреждения.

– На днях президент Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру рассмотреть целесообразность приватизации крупных медицинских организаций в Казахстане. Как вы считаете, чем это вызвано, какая в этом была необходимость?

– Глава государства поручил премьер-министру рассмотреть вопрос в части медицинских объектов в целом, потому что такая тенденция работает у нас уже в течение нескольких лет. В рамках государственной программы для каждого региона был утвержден показатель необходимости реализации государственного проекта либо передача в доверительное управление медицинских объектов. Почему это делалось?

Во-первых, для того, чтобы снизить нагрузку на государственный бюджет. Во-вторых, чтобы стимулировать бизнес и повысить уровень конкурентоспособности медицинских объектов. Ранее, когда эти проекты не реализовывались, оснащение, капитальный ремонт, заработная плата сотрудников государственных объектов лежали, в принципе, на плечах государства, как, впрочем, и сейчас, что, соответственно, дает определенную нагрузку на государственный бюджет. Но когда частный инвестор вкладывается в инвестиции и реализовывает проект, он часть бюджетной ноши берет на себя, как и ответственность.

– Канат Дуйсембаевич, какие именно крупные медицинские организации следует приватизировать, на ваш взгляд, и что это даст?

– Думаю, это необходимо делать поэтапно, то есть сначала на какое-то время передать в доверительное управление, и после этого можно будет передавать на приватизацию, потому что на первой стадии доверительного управления можно будет посмотреть, насколько изменился менеджмент, насколько улучшились государственные услуги для населения и в целом качество медицинской помощи. Когда будет отработана вся эта схема, тогда уже можно будет говорить о приватизации.

Считаю, целесообразно передать амбулаторно-поликлиническую службу поликлинике, а также многопрофильной больнице. Но все условия и вся оказанная медицинская помощь должны быть четко регламентированы контрактом между государством и частным инвестором.

– На какие результаты вы рассчитываете?

– Это снизит финансовую нагрузку на государственный бюджет и будет стимулировать бизнес. Если это будет работать в рамках ОСМС, то у пациента появится возможность выбора получения медицинской помощи – обслуживаться в государственной либо в частной клинике.

На сегодняшний день мы видим рост. Возьмем Астану. Здесь очень хорошо представлены частные медицинские организации и сфера амбулаторно-поликлинической службы. Но в связи с тем, что город очень быстро растет, государство просто не успевает строить нужное количество поликлиник для населения. И поэтому стимулируется рост частных амбулаторно-поликлинических служб, которые берут ношу по обслуживанию определенного населения города на себя.

– Что касается условий приватизации крупных медицинских организаций, то какими они должны быть по вашему мнению?

– Однозначно, условия реализации доверительного управления и приватизации должны быть в первую очередь открытыми, транспарантными и понятными, должен быть конкурс. Таким образом, объект подлежит передаче доверительного управления.

Требования для инвестора компании должны быть четкие, конкретные, у них должен быть соответствующий опыт в данной отрасли, они должны уметь работать с медицинскими объектами. Для медицинской организации это, конечно, сохранить штат, чтобы младший медицинский персонал в связи с тем, что у них поменялся собственник, не потерял свои рабочие места. Во-вторых, заработная плата и условия труда должны сохраняться в обязательном порядке в соответствии с действующим законодательством и так далее.

– У кого из участников приватизации при таких сделках будут выгоды?

– Выгоды в первую очередь будут у населения – пациентов – и государства, а также у участника, так что здесь трехсторонняя выгода. У государства такая приватизация снимает нагрузку, у населения появится право выбора на получение качественной медицинской услуги, участник получит прибыль на выгодных условиях.

– За последние 5 лет 38 объектов были переданы в доверительное управление без права приватизации, в них было инвестировано более 34 млрд тенге. Какие это объекты?

– В основном это объекты амбулаторно-поликлинического профиля, стоматологии, медицинские колледжи и так далее.

– Почему в доверительное управление передаются наиболее оснащенные и прибыльные объекты здравоохранения?

– Я бы так не сказал. Единственное, такая тенденция имеется в регионах, что, соответственно, порождает там социальное недовольство. Поэтому мы предлагаем утвердить критерии, которые бы ограничивали местные исполнительные органы передавать хорошие объекты в доверительное управление.

В критерии должны входить изношенность объекта, плохое оснащение медицинским оборудованием, систематическое неисполнение медицинских индикаторов медучреждением, хронически отрицательный финансовый результат и так далее. Тогда в доверительное управление можно будет передавать наиболее худший, изношенный объект, а чтобы инвестор видел его, необходимо ввести электронную инфраструктурную карту, куда он мог бы войти одним кликом и узнать, сколько требуется туда дополнительных вливаний и что ему это даст. То есть все должно быть транспарентно, открыто.

Ранее такие предложения вносились в Минздрав, но они так и остались на стадии обсуждения. Но это очень важный вопрос, на который необходимо обращать внимание и работать в этом направлении. Данный процесс в обязательном порядке нужно структурировать не только приказом Министерства экономики, но и Министерства здравоохранения.