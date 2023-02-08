В Казахстане хотят ввести уголовное наказание родителей, скрывающих насилие над детьми
Цель документа – создание системы по обеспечению безопасности детей, оказанию своевременной квалифицированной помощи, а также принятия комплекса мер по предупреждению насилия в отношении детей.
В частности, предлагается ввести уголовную ответственность родителей, скрывающих факты совершения насилия в отношении детей, а также проводить анализ системы расследования преступлений в отношении несовершеннолетних.
Также планируется разработать методические рекомендации по реабилитации несовершеннолетних жертв и свидетелей насилия.
Предлагается создать республиканскую базу данных несовершеннолетних из "группы риска", проживающих в неблагополучных семьях, а также находящихся в трудной жизненной ситуации в отношении детей в рамках цифровой карты семьи:
- проживающих с лицами, ранее судимыми за насильственные преступления;
- жертв преступлений, посягающих на их здоровье, жизнь и половую неприкосновенность;
- ставших жертвами торговли несовершеннолетними и незаконно похищенных или перемещенных за пределы страны;
- подвергшихся бытовому насилию, жестокому обращению со стороны родителей или лиц, их заменяющих, опекунов и других родственников;
- совершивших попытку суицида;
- имеющих беременность либо у которых была прервана беременность;
- состоящих на профилактическом учете вследствие совершения правонарушений, а также систематического занятия попрошайничеством, бродяжничеством;
- имеющих системные пропуски занятий без уважительных причин;
- имеющих игровую зависимость (лудомания).
Кроме того, планируется анализировать возрастные ограничения при посещении несовершеннолетними кинотеатров, работать над профилактикой выпадения детей из окон многоэтажек, запретить высаживать детей без билета из общественного транспорта, а также разработать единый алгоритм реагирования государственных органов на случаи нарушений прав несовершеннолетних.
Как ожидается, реализация плана позволит:
- повысить эффективность межведомственного взаимодействия государственных органов в сфере защиты прав детей;
- снизить количество преступлений в отношении детей, в том числе против их половой неприкосновенности;
- снизить количество суицидов и их попытки среди несовершеннолетних;
- увеличить количество детей, охваченных дополнительным образованием во внеурочное время;
- снизить количество смертей и травматизации детей в результате чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий и других несчастных случаях.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 февраля.