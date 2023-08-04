Как в Казахстане будут защищать детей от насилия и суицидов
Цель проекта – создание системы по обеспечению безопасности детей, оказанию своевременной квалифицированной помощи детям, а также принятия комплекса дополнительных мер, направленных на предупреждение насилия в отношении детей.
Комплексный план состоит из 3 разделов и 2 подразделов:
- Реализация права детей на защиту от насилия и жестокого обращения с ними.
- Профилактика и коррекция суицидального и аутоагрессивного поведения детей.
- Повышение уровня благополучия казахстанских детей.
Для реализации плана планируется задействовать 14 центральных государственных органов (Антикор, КПСиСУ, МП, МИОР, МВД, МЧС, МНЭ, МЦРИАП, МНВО, МЗ, МТСЗН, МИИР, МКС, ГП) и 20 местных исполнительных органов.
Защита от насилия и жестокого обращения
Как отмечается в документе, насилие над детьми, агрессия и жестокость сегодня достаточно широко представлены во многих сферах жизни ребенка. Последствия насилия ведут к совершению противоправных действий и к преступлениям, процент которых за последние годы растет.
Так, криминогенная ситуация в подростковой среде осложнилась, число преступлений, совершенных несовершеннолетними, выросло на 13,4%.
Рост уголовных правонарушений в отношении детей за 6 мес. 2023 года отмечается в Алматы (на 34,2%), Шымкенте (на 25,9%), Астане (на 7,7%), Кызылординской области на 104%, Мангыстауской на 54,3%, Атырауской на 28%, Западно-Казахстанской на 19,6%, Актюбинской на 13%, Туркестанской на 3,6%, Костанайской на 2,6%.
Наибольшее количество зарегистрированных уголовных правонарушений в отношении детей отмечается в Алматинской (115), Туркестанской (114) областях и в Алматы (106).
При этом, на сегодняшний день в сфере защиты детей от насилия наблюдаются следующие системные проблемы, требующие решения:
- недостаточная работа с неблагополучными семьями;
- ослаблена работа социального педагога, ввиду его отсутствия во многих организациях образования;
- нет единого видения ведения медико-социального учета, который направлен на оказание комплексной помощи всей семье;
- отсутствует алгоритм реагирования государственных органов на случаи детского насилия и комплекс мер по коррекции поведения потенциальных насильников;
- ни одним из центральных государственных органов не введена система ведения единого учета всех форм насилия в отношении детей;
- социальные педагоги и педагоги-психологи школ распределяются без учета численности детей в школах, большая загруженность данных специалистов значительно влияет на эффективность учебно-воспитательного процесса и уровень благополучия обучающихся в организации образования;
- отсутствуют комплексные программы профилактики буллинга в организациях образования.
"Несформированность позитивного социально-психологического климата, нулевой терпимости к насилию, недостаток доверительных и уважительных отношений в школьном коллективе, недостаточное наличие программ повышения квалификации педагогов профилактики и противодействию насилию, формированию у детей жизнестойкости, социально-эмоциональному развитию детей – все это приводит к проявлению насилия в детской/подростковой среде", - отмечают в Минпросвещения.
Для решения перечисленных проблем Комплексным планом предусмотрено:
- Разработана Интерактивная карта рисков по вопросам защиты прав детей, которая будет содержать в себе статистические данные по регионам, организациям образования по всем видам негативных явлений в сфере охраны прав детей (насилие, суицид, правонарушения, детские травмы и др.). Это может способствовать более ответственной реакции на проблемы и инициировать действия по предотвращению и устранению негативных явлений.
- На всех уровнях рассмотрения вопросов неблагополучия, правонарушений, насилия и других негативных явлений в детской среде будет введена технология "кейс-менеджмента". Это методология и подход к управлению индивидуальными случаями или "кейсами", которые требуют решения в рамках определенной деятельности или проекта. Он представляет собой систематический подход, включающий планирование, организацию, координацию, контроль и оценку процесса решения проблемных ситуаций или сложных случаев.
Основные принципы кейс-менеджмента:
- Индивидуальный подход: каждый случай рассматривается индивидуально, с учетом особых потребностей и характеристик несовершеннолетнего.
- Межсекторальное взаимодействие: кейс-менеджеры работают в тесном сотрудничестве с другими специалистами и организациями, чтобы обеспечить комплексную помощь и поддержку несовершеннолетним.
- Целеполагание: определение четких целей и задач для каждого индивидуального случая, а также разработка плана действий для их достижения.
- Мониторинг и оценка: постоянное отслеживание и оценка прогресса в решении случая, чтобы вносить необходимые коррективы и обеспечить эффективность мероприятий.
Кейс-менеджмент будет включать такие компоненты, как оценка рисков и потребностей несовершеннолетнего, разработка индивидуального плана вмешательства, организация доступа к социальным услугам, координация работы между различными участниками (органы внутренних, образования, социальной защиты населения, здравоохранения, культуры и спорта и др.)
Кроме того, предусматривается внедрить проект "Социальный патронат", который позволит комплексно сопровождать детей из неблагополучных семей социальными службами. Основная цель заключается в повышении благополучия и качества жизни неблагополучных семей путем предоставления поддержки и помощи в различных аспектах их жизни.
Патронат ориентирован на семьи, которые сталкиваются с различными проблемами, такими как нарушение семейных отношений, проблемы воспитания детей, насилие в семье или другие сложности, которые затрудняют их функционирование и развитие.
Проект включает в себя обученных и опытных патронов, которые являются профессионалами в области социальной работы и сопровождают неблагополучные семьи. Патроны оказывают индивидуальную поддержку, консультации, помощь в разрешении конфликтов, помощь в организации доступа к социальным услугам и ресурсам.
Патронат будет основан на комплексном подходе к работе с неблагополучными семьями. Он включает в себя не только работу с родителями, но и поддержку и внимание к детям, помощь в образовательном и профессиональном росте.
Кроме того, предлагается в каждой школе ввести обязательную должность социального-педагога, деятельность которого будет строго направлена на обеспечение социального благополучия ребенка.
Суициды
Как отмечается в документу, одной из острейших проблем современного казахстанского общества является проблема аутоагрессивного поведения и суицидов среди детей и подростков.
Частота этого явления в детской среде в республике стабильно высокая: 2020 год – 144 факта (попытки – 307), 2021 год – 175 фактов (попытки - 373), 2022 год – 155 фактов (попытки - 309), 6 мес. 2023 года – 95 фактов (попытки - 207).
Рост суицидов за полгода 2023 года наблюдается в 10 регионах (Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Алматинской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Туркестанской областях, Алматы, Шымкенте).
Высокий уровень суицида остается в Туркестанской области (20 случаев). Рост попыток суицида также отмечается в 10 регионах (Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, городах Астана, Алматы и Шымкент).
При этом наибольшее количество попыток суицида было совершено в Астане – 47.
По данным отчета Wisevoter на 2023 год Казахстан занимает 19-е место из 178 стран по статистике суицида (17,6 на 100 тысяч населения). При этом в Рейтинге стран по продолжительности и защищенности детства Казахстан занял 50-е место из 180.
Международные исследования и опыт позволяют выделить несколько наиболее распространенных причин детского суицида:
- семейные конфликты, развод родителей, насилие в семье или недостаточная поддержка родителей могут оказывать негативное влияние на детское психическое здоровье и повышать риск суицидального поведения.
- дети, которые становятся жертвами насилия со стороны сверстников или взрослых, могут испытывать чувство безысходности и отчаяния, что может привести к мыслям о суициде;
- высокий уровень образовательного давления, конкуренция и ожидания успеха со стороны окружающих могут создавать стресс и тревогу у детей, что повышает риск суицидального поведения.
- дети, чувствующие себя изолированными, недостаточно поддержанными и неспособными установить межличностные связи, могут столкнуться с повышенным риском суицидального поведения.
- поведение, включая суицидальные попытки, может быть связано с тем, что дети и подростки могут быть подвержены воздействию суицидальных моделей из СМИ или в интернете.
В Минпросвещения отмечают, что действующие нормативы позволяют систематизировать, обеспечивать единый подход в определении целей, задач, содержания, методов работы психологической службы. Однако установленного времени для работы педагога-психолога с учащимися не определено, работа педагога-психолога с детьми устанавливается вне расписания уроков и не может быть достигнута.
В связи с чем в комплексном плане предусматривается повышение статуса педагога-психолога в системе образования. Планируется реализация комплекса мер, направленных на улучшение, модернизацию, цифровизацию работы психологической службы.
Также планируется создать объединения (лаборатории) практической психологии при высших учебных заведениях, что позволит использовать потенциал профессорско–преподавательского и студенческого состава отечественных вузов и привлечь к реализации совместных проектов.
Комплексным планом предусмотрены мероприятия по разработке четких алгоритмом действий, методических рекомендаций по схеме "ребенок-родитель-педагог".
Благополучие детей
В документе предусматривается, что важным решением усиления воспитательного компонента обучения, комплексного обеспечения благополучия детей будет принятие рекомендаций по ведению воспитательной работы в организациях образования.
"Вместе с тем, для решения проблемы снижения уровня насилия в отношении детей, суицида и обеспечения благополучия детей отдельного рассмотрения требует проблема родительства. Проведенный многоаспектный анализ показывает актуальность поддержки родителей в осуществлении ими родительских обязанностей. В этой связи планируется укрепление детско-родительских отношений через всеобщее родительское просвещение", - указывается в комплексном плане.
Ожидаемые результаты
- снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних на 5% ежегодно;
- снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними на 5% ежегодно;
- снижение количества суицида и его попыток на 5% ежегодно;
- увеличение количества педагогов-психологов (2024 год – дополнительно 1000 единиц, 2025 год – дополнительно 1000 единиц);
- увеличение количества социальных педагогов (2024 год – дополнительно 2000 единиц, 2025 год – дополнительно 2000 единиц);
- увеличение доли педагогов, работающих в сфере охраны прав детей, охваченных повышением квалификации ежегодно на 33,3%;
- повышение уровня правовой защищенности детей на 3% ежегодно;
- увеличение охвата досугом детей до 100%;
- 100-процентный охват учащихся правовыми мероприятиями.
Также ожидается, что реализация плана позволит:
- повысить эффективность межведомственного взаимодействия государственных органов в сфере защиты прав детей;
- снижать ежегодно количество преступлений в отношении детей, в том числе против их половой неприкосновенности;
- снизить количество суицидов и их попыток среди несовершеннолетних;
- увеличить количества детей, охваченных дополнительным образованием во внеурочное время;
- снизить количество смертей и травматизации детей в результате чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий и других несчастных случаях.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 августа.