Как в Казахстане будут защищать детей от насилия и суицидов

Министерство просвещения разработало Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы, сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – создание системы по обеспечению безопасности детей, оказанию своевременной квалифицированной помощи детям, а также принятия комплекса дополнительных мер, направленных на предупреждение насилия в отношении детей.

Комплексный план состоит из 3 разделов и 2 подразделов:

Реализация права детей на защиту от насилия и жестокого обращения с ними. Профилактика и коррекция суицидального и аутоагрессивного поведения детей. Повышение уровня благополучия казахстанских детей.

Для реализации плана планируется задействовать 14 центральных государственных органов (Антикор, КПСиСУ, МП, МИОР, МВД, МЧС, МНЭ, МЦРИАП, МНВО, МЗ, МТСЗН, МИИР, МКС, ГП) и 20 местных исполнительных органов.

Защита от насилия и жестокого обращения

Как отмечается в документе, насилие над детьми, агрессия и жестокость сегодня достаточно широко представлены во многих сферах жизни ребенка. Последствия насилия ведут к совершению противоправных действий и к преступлениям, процент которых за последние годы растет.

Так, криминогенная ситуация в подростковой среде осложнилась, число преступлений, совершенных несовершеннолетними, выросло на 13,4%.

Рост уголовных правонарушений в отношении детей за 6 мес. 2023 года отмечается в Алматы (на 34,2%), Шымкенте (на 25,9%), Астане (на 7,7%), Кызылординской области на 104%, Мангыстауской на 54,3%, Атырауской на 28%, Западно-Казахстанской на 19,6%, Актюбинской на 13%, Туркестанской на 3,6%, Костанайской на 2,6%.

Наибольшее количество зарегистрированных уголовных правонарушений в отношении детей отмечается в Алматинской (115), Туркестанской (114) областях и в Алматы (106).

При этом, на сегодняшний день в сфере защиты детей от насилия наблюдаются следующие системные проблемы, требующие решения:



недостаточная работа с неблагополучными семьями;

ослаблена работа социального педагога, ввиду его отсутствия во многих организациях образования;

нет единого видения ведения медико-социального учета, который направлен на оказание комплексной помощи всей семье;

отсутствует алгоритм реагирования государственных органов на случаи детского насилия и комплекс мер по коррекции поведения потенциальных насильников;

ни одним из центральных государственных органов не введена система ведения единого учета всех форм насилия в отношении детей;

социальные педагоги и педагоги-психологи школ распределяются без учета численности детей в школах, большая загруженность данных специалистов значительно влияет на эффективность учебно-воспитательного процесса и уровень благополучия обучающихся в организации образования;

отсутствуют комплексные программы профилактики буллинга в организациях образования.

"Несформированность позитивного социально-психологического климата, нулевой терпимости к насилию, недостаток доверительных и уважительных отношений в школьном коллективе, недостаточное наличие программ повышения квалификации педагогов профилактики и противодействию насилию, формированию у детей жизнестойкости, социально-эмоциональному развитию детей – все это приводит к проявлению насилия в детской/подростковой среде", - отмечают в Минпросвещения.

Для решения перечисленных проблем Комплексным планом предусмотрено:

Разработана Интерактивная карта рисков по вопросам защиты прав детей, которая будет содержать в себе статистические данные по регионам, организациям образования по всем видам негативных явлений в сфере охраны прав детей (насилие, суицид, правонарушения, детские травмы и др.). Это может способствовать более ответственной реакции на проблемы и инициировать действия по предотвращению и устранению негативных явлений.

На всех уровнях рассмотрения вопросов неблагополучия, правонарушений, насилия и других негативных явлений в детской среде будет введена технология "кейс-менеджмента". Это методология и подход к управлению индивидуальными случаями или "кейсами", которые требуют решения в рамках определенной деятельности или проекта. Он представляет собой систематический подход, включающий планирование, организацию, координацию, контроль и оценку процесса решения проблемных ситуаций или сложных случаев.

Основные принципы кейс-менеджмента:

Индивидуальный подход: каждый случай рассматривается индивидуально, с учетом особых потребностей и характеристик несовершеннолетнего. Межсекторальное взаимодействие: кейс-менеджеры работают в тесном сотрудничестве с другими специалистами и организациями, чтобы обеспечить комплексную помощь и поддержку несовершеннолетним. Целеполагание: определение четких целей и задач для каждого индивидуального случая, а также разработка плана действий для их достижения. Мониторинг и оценка: постоянное отслеживание и оценка прогресса в решении случая, чтобы вносить необходимые коррективы и обеспечить эффективность мероприятий.

Кейс-менеджмент будет включать такие компоненты, как оценка рисков и потребностей несовершеннолетнего, разработка индивидуального плана вмешательства, организация доступа к социальным услугам, координация работы между различными участниками (органы внутренних, образования, социальной защиты населения, здравоохранения, культуры и спорта и др.)

Кроме того, предусматривается внедрить проект "Социальный патронат", который позволит комплексно сопровождать детей из неблагополучных семей социальными службами. Основная цель заключается в повышении благополучия и качества жизни неблагополучных семей путем предоставления поддержки и помощи в различных аспектах их жизни.

Патронат ориентирован на семьи, которые сталкиваются с различными проблемами, такими как нарушение семейных отношений, проблемы воспитания детей, насилие в семье или другие сложности, которые затрудняют их функционирование и развитие.

Проект включает в себя обученных и опытных патронов, которые являются профессионалами в области социальной работы и сопровождают неблагополучные семьи. Патроны оказывают индивидуальную поддержку, консультации, помощь в разрешении конфликтов, помощь в организации доступа к социальным услугам и ресурсам.

Патронат будет основан на комплексном подходе к работе с неблагополучными семьями. Он включает в себя не только работу с родителями, но и поддержку и внимание к детям, помощь в образовательном и профессиональном росте.

Кроме того, предлагается в каждой школе ввести обязательную должность социального-педагога, деятельность которого будет строго направлена на обеспечение социального благополучия ребенка.

Суициды

Как отмечается в документу, одной из острейших проблем современного казахстанского общества является проблема аутоагрессивного поведения и суицидов среди детей и подростков.

Частота этого явления в детской среде в республике стабильно высокая: 2020 год – 144 факта (попытки – 307), 2021 год – 175 фактов (попытки - 373), 2022 год – 155 фактов (попытки - 309), 6 мес. 2023 года – 95 фактов (попытки - 207).

Рост суицидов за полгода 2023 года наблюдается в 10 регионах (Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Алматинской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Туркестанской областях, Алматы, Шымкенте).

Высокий уровень суицида остается в Туркестанской области (20 случаев). Рост попыток суицида также отмечается в 10 регионах (Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, городах Астана, Алматы и Шымкент).

При этом наибольшее количество попыток суицида было совершено в Астане – 47.

По данным отчета Wisevoter на 2023 год Казахстан занимает 19-е место из 178 стран по статистике суицида (17,6 на 100 тысяч населения). При этом в Рейтинге стран по продолжительности и защищенности детства Казахстан занял 50-е место из 180.

Международные исследования и опыт позволяют выделить несколько наиболее распространенных причин детского суицида:

семейные конфликты, развод родителей, насилие в семье или недостаточная поддержка родителей могут оказывать негативное влияние на детское психическое здоровье и повышать риск суицидального поведения.

дети, которые становятся жертвами насилия со стороны сверстников или взрослых, могут испытывать чувство безысходности и отчаяния, что может привести к мыслям о суициде;

высокий уровень образовательного давления, конкуренция и ожидания успеха со стороны окружающих могут создавать стресс и тревогу у детей, что повышает риск суицидального поведения.

дети, чувствующие себя изолированными, недостаточно поддержанными и неспособными установить межличностные связи, могут столкнуться с повышенным риском суицидального поведения.

поведение, включая суицидальные попытки, может быть связано с тем, что дети и подростки могут быть подвержены воздействию суицидальных моделей из СМИ или в интернете.

В Минпросвещения отмечают, что действующие нормативы позволяют систематизировать, обеспечивать единый подход в определении целей, задач, содержания, методов работы психологической службы. Однако установленного времени для работы педагога-психолога с учащимися не определено, работа педагога-психолога с детьми устанавливается вне расписания уроков и не может быть достигнута.

В связи с чем в комплексном плане предусматривается повышение статуса педагога-психолога в системе образования. Планируется реализация комплекса мер, направленных на улучшение, модернизацию, цифровизацию работы психологической службы.

Также планируется создать объединения (лаборатории) практической психологии при высших учебных заведениях, что позволит использовать потенциал профессорско–преподавательского и студенческого состава отечественных вузов и привлечь к реализации совместных проектов.

Комплексным планом предусмотрены мероприятия по разработке четких алгоритмом действий, методических рекомендаций по схеме "ребенок-родитель-педагог".

Благополучие детей

В документе предусматривается, что важным решением усиления воспитательного компонента обучения, комплексного обеспечения благополучия детей будет принятие рекомендаций по ведению воспитательной работы в организациях образования.



"Вместе с тем, для решения проблемы снижения уровня насилия в отношении детей, суицида и обеспечения благополучия детей отдельного рассмотрения требует проблема родительства. Проведенный многоаспектный анализ показывает актуальность поддержки родителей в осуществлении ими родительских обязанностей. В этой связи планируется укрепление детско-родительских отношений через всеобщее родительское просвещение", - указывается в комплексном плане.

Ожидаемые результаты

снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних на 5% ежегодно;

снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними на 5% ежегодно;

снижение количества суицида и его попыток на 5% ежегодно;

увеличение количества педагогов-психологов (2024 год – дополнительно 1000 единиц, 2025 год – дополнительно 1000 единиц);

увеличение количества социальных педагогов (2024 год – дополнительно 2000 единиц, 2025 год – дополнительно 2000 единиц);

увеличение доли педагогов, работающих в сфере охраны прав детей, охваченных повышением квалификации ежегодно на 33,3%;

повышение уровня правовой защищенности детей на 3% ежегодно;

увеличение охвата досугом детей до 100%;

100-процентный охват учащихся правовыми мероприятиями.

Также ожидается, что реализация плана позволит:

повысить эффективность межведомственного взаимодействия государственных органов в сфере защиты прав детей;

снижать ежегодно количество преступлений в отношении детей, в том числе против их половой неприкосновенности;

снизить количество суицидов и их попыток среди несовершеннолетних;

увеличить количества детей, охваченных дополнительным образованием во внеурочное время;

снизить количество смертей и травматизации детей в результате чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий и других несчастных случаях.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 августа.



