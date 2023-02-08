Почти 3,2 трлн тенге использовали казахстанцы из пенсионного фонда на свои нужды

В ЕНПФ рассказали, как казахстанские вкладчики использовали свои пенсионные накопления по данным на 1 февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

На жилье

За январь 2023 года на спецсчета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, для улучшения жилищных условий из ЕНПФ было переведено более 7,1 млрд тенге пенсионных накоплений.

"Таким образом было исполнено 3061 заявление вкладчиков (получателей). Средняя сумма единовременной пенсионной выплаты составила 2,3 млн тенге. Для сравнения, за январь 2022 года ЕНПФ было исполнено 50 060 заявлений на улучшение жилищных условий на общую сумму порядка 76,2 млрд тенге. Тогда средняя сумма изъятия составляла порядка 1,5 млн тенге", – отметили в фонде.

Всего за два года – с января 2021 года по 1 февраля 2023 года – ЕНПФ исполнил 1 348 461 заявление.

Как отмечается, сумма досрочных изъятий приближается к 3,2 трлн тенге. При этом средняя сумма, изъятая по одному заявлению, за период составляет порядка 2,4 млн тенге.

Чаще всего (35,7% от всех исполненных заявлений, или 64,3% от перечисленных сумм) казахстанцы использовали на приобретение жилья в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) и строительство индивидуального жилого дома (при наличии в собственности земельного участка).

Порядка 21% заявлений (8,2% от перечисленных сумм) пошли на пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления.

Примерно такое же количество (20,87%) заявлений – для использования вкладчиками (получателями) пенсионных накоплений по системе жилищных строительных сбережений. На это было направлено около 13% перечисленных единовременных выплат.

Около 20% заявлений (12% единовременных выплат) исполнены в целях использования ипотечного жилищного займа – от первоначального взноса до рефинансирования и полного погашения.

При этом в ЕНПФ отметили, что приведена статистика по исполненным заявлениям. Цели казахстанцев могут измениться либо средства вернутся на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в ЕНПФ.

Так, 462,7 млрд тенге было возвращено на пенсионные счета от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты не были использованы в установленные законодательством сроки, по заявлению заявителя и иным причинам. Из них в январе 2023 года возвращено 2,27 млрд.

На лечение

С января 2021 года по 1 февраля 2023 года ЕНПФ исполнил 404 512 заявлений на лечение на общую сумму 322,2 млрд тенге. Средняя сумма изъятий на лечение за период составила порядка 0,8 млн тенге.

При этом в январе 2023 года было исполнено 2537 заявлений на сумму 3,2 млрд тенге. Средняя сумма изъятий на лечение в январе 2023 года составила порядка 1,3 млн тенге.

Вместе с тем на счета вкладчиков в ЕНПФ вернулось 32,5 млрд тенге от уполномоченного оператора (АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"). Данные средства не были использованы в установленные законодательством сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

В частное управление

Управляющим инвестиционным портфелем (УИП), по данным на 1 февраля 2023 года, за весь период переведено 8,8 млрд тенге на основании 5933 заявлений.

"Общее количество уникальных заявителей составляет 3405 человек, что означает, что есть вкладчики, которые решили передать часть своих накоплений нескольким управляющим компаниям. Средняя сумма перевода составляет порядка 1,5 млн тенге", – пояснили в фонде.

При этом общий объем средств, находящихся под управлением УИП, с учетом инвестиционного дохода составляет порядка 9,5 млрд тенге.

В ЕНПФ напомнили, что после первоначальной передачи пенсионных активов в доверительное управление УИП вкладчик имеет право не чаще одного раза в год предоставлять заявление в ЕНПФ на передачу своих пенсионных накоплений в доверительное управление от одного УИП к другому УИП.

50 заявителей воспользовались этим правом: по 70 заявлениям ЕНПФ осуществил перевод из одного УИП в другой на общую сумму 176 млн тенге.



После получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты.

При этом согласно закону о пенсионном обеспечении, УИП имеют право на взимание комиссионного вознаграждения за инвестиционное управление. Предельная величина вознаграждения УИП не может превышать 7,5% от полученного инвестиционного дохода. Фактическая величина комиссионного вознаграждения ежегодно утверждается органом управления УИП и может меняться не чаще одного раза в год.

Также у вкладчиков есть право подать в ЕНПФ заявление на возврат пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении УИП, в доверительное управление Национальному банку, но не ранее, чем через два года после первоначальной передачи пенсионных накоплений в доверительное управление УИП.

"Поскольку перевод пенсионных накоплений начался в феврале 2021 года, этот срок еще не истек. Пока по состоянию на 1 февраля 2023 года статистика ЕНПФ фиксирует автовозврат пенсионных накоплений из доверительного управления УИП в доверительное управление Национальному банку на сумму 33 млн тенге. Причинами автовозврата являются достижение пенсионного возраста, смерть вкладчика, а также выезд на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан", – пояснили в ЕНПФ.



Стоит отметить, что во время нахождения пенсионных накоплений под управлением Нацбанка до достижения вкладчиком пенсионного возраста действует гарантия сохранности пенсионных накоплений с учетом уровня инфляции.

При переводе пенсионных накоплений в доверительное управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов, который рассчитывается, исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующим на рынке.