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Как казахстанцы могут использовать пенсионные накопления

Как казахстанцы могут использовать пенсионные накопления Фото: Zakon.kz / Павел Михеев
Вице-премьер Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства 7 февраля рассказала о том, как казахстанцы могут использовать свои пенсионные накопления, сообщает Zakon.kz.

По словам Тамары Дуйсеновой, казахстанцы имеют право в любое время снять с пенсионного счета в ЕНПФ часть накоплений, превышающую порог достаточности. 

"Если деньги ваши (часть пенсионных накоплений. – Прим. ред.) инвестируются, то они приходят к вам с доходом, приумножаются. У вас будет возможность за счет этого повышения доходов получить еще излишки (сверх порога достаточности. – Прим. ред.). То есть казахстанцы смогут свои деньги снять, конечно". Тамара Дуйсенова

19 января стало известно, что казахстанцы забрали из ЕНПФ на покупку жилья и лечение 3,8 трлн тенге. 

Тамара Дуйсенова сохранила должность заместителя премьер-министра в новом составе правительства, сформированном 6 февраля. Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов.

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