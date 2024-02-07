Как казахстанцы могут использовать пенсионные накопления

Фото: Zakon.kz / Павел Михеев

Вице-премьер Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства 7 февраля рассказала о том, как казахстанцы могут использовать свои пенсионные накопления, сообщает Zakon.kz.

По словам Тамары Дуйсеновой, казахстанцы имеют право в любое время снять с пенсионного счета в ЕНПФ часть накоплений, превышающую порог достаточности. "Если деньги ваши (часть пенсионных накоплений. – Прим. ред.) инвестируются, то они приходят к вам с доходом, приумножаются. У вас будет возможность за счет этого повышения доходов получить еще излишки (сверх порога достаточности. – Прим. ред.). То есть казахстанцы смогут свои деньги снять, конечно". Тамара Дуйсенова 19 января стало известно, что казахстанцы забрали из ЕНПФ на покупку жилья и лечение 3,8 трлн тенге. Тамара Дуйсенова сохранила должность заместителя премьер-министра в новом составе правительства, сформированном 6 февраля. Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов. Читайте также Одиноких матерей для казахстанского законодательства не существует Необходимость пересмотра порядка выплаты АСП прокомментировала Дуйсенова Актобе накрыл буран

Следите за новостями zakon.kz в: