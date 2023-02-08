Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

ЧСИ теперь не смогут арестовывать все счета должника

В Казахстане утвердили рекомендации по работе ЧСИ Фото: Zakon.kz
Минюст РК утвердил методические рекомендации по организации работы по исполнению исполнительных документов, сообщает Zakon.kz.

Так, в отношении наложения ареста на деньги, находящиеся на банковских счетах должника, говорится, что:

  • Арест на деньги налагается в пределах взыскиваемой суммы. В постановлении о наложении ареста на деньги необходимо указать предельную сумму денежных средств, подлежащих аресту.
  • Если у должника имеется несколько счетов и на одном из них достаточно денег для погашения задолженности, то судебному исполнителю следует сохранить арест только на этом счете.
  • В случае недостаточности денежных средств на одном счете арест налагается на деньги на других счетах до достижения предельной суммы.
  • Должник вправе распоряжаться деньгами, превышающими размер суммы ареста.
  • Неправомерным будет наложение ареста на весь остаток на счете без учета такого предельного размера.

Также документ содержит разъяснения по поводу наложения ареста на ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, изъятие движимого и недвижимого имущества, находящегося у третьих лиц, запрета на совершение определенных действий, на пользование имуществом.

Приказ вступает в силу со дня подписания.

Читайте также

Снижение доли валютных активов в портфеле ЕНПФ объяснили в Нацбанке

Открытый банкинг в Казахстане: благо или проблема для жителей страны

В Казахстане разработали порядок аккредитации цифровых майниговых пулов

Лариса Черненко
МЮ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ветер
Метель, туман и шквал ожидаются в 11 областях Казахстана
средняя зарплата в Казахстане
Среднюю зарплату назвали в Казахстане
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открылись"
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открыты"
В книгу рекордов Гиннеса занесли самую долгоживущую собаку
В Книгу рекордов Гиннесса занесли самую долгоживущую собаку
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления