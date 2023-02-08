ЧСИ теперь не смогут арестовывать все счета должника
Фото: Zakon.kz
Минюст РК утвердил методические рекомендации по организации работы по исполнению исполнительных документов, сообщает Zakon.kz.
Так, в отношении наложения ареста на деньги, находящиеся на банковских счетах должника, говорится, что:
- Арест на деньги налагается в пределах взыскиваемой суммы. В постановлении о наложении ареста на деньги необходимо указать предельную сумму денежных средств, подлежащих аресту.
- Если у должника имеется несколько счетов и на одном из них достаточно денег для погашения задолженности, то судебному исполнителю следует сохранить арест только на этом счете.
- В случае недостаточности денежных средств на одном счете арест налагается на деньги на других счетах до достижения предельной суммы.
- Должник вправе распоряжаться деньгами, превышающими размер суммы ареста.
- Неправомерным будет наложение ареста на весь остаток на счете без учета такого предельного размера.
Также документ содержит разъяснения по поводу наложения ареста на ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, изъятие движимого и недвижимого имущества, находящегося у третьих лиц, запрета на совершение определенных действий, на пользование имуществом.
Приказ вступает в силу со дня подписания.
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