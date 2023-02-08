ЧСИ теперь не смогут арестовывать все счета должника

Минюст РК утвердил методические рекомендации по организации работы по исполнению исполнительных документов, сообщает Zakon.kz.

Так, в отношении наложения ареста на деньги, находящиеся на банковских счетах должника, говорится, что:

Арест на деньги налагается в пределах взыскиваемой суммы. В постановлении о наложении ареста на деньги необходимо указать предельную сумму денежных средств, подлежащих аресту.

В постановлении о наложении ареста на деньги необходимо указать предельную сумму денежных средств, подлежащих аресту. Если у должника имеется несколько счетов и на одном из них достаточно денег для погашения задолженности, то судебному исполнителю следует сохранить арест только на этом счете.

В случае недостаточности денежных средств на одном счете арест налагается на деньги на других счетах до достижения предельной суммы.

Должник вправе распоряжаться деньгами, превышающими размер суммы ареста.

Неправомерным будет наложение ареста на весь остаток на счете без учета такого предельного размера.

Также документ содержит разъяснения по поводу наложения ареста на ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, изъятие движимого и недвижимого имущества, находящегося у третьих лиц, запрета на совершение определенных действий, на пользование имуществом.

Приказ вступает в силу со дня подписания.