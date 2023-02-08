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Законодательство РК

Казахстанцы смогут подавать жалобы о нарушении прав детей в Комитет ООН по правам ребенка

подписание факультативного протокола в ООН Фото: МИД РК
В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке постоянный представитель РК при ООН Акан Рахметуллин подписал от имени Казахстана 3-й Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает МИД РК, Казахстан стал 53-м государством, подписавшим этот важный международный договор в области прав человека, принятый резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2011 года и открытый для подписания с 28 февраля 2012 года.


Казахстан подписал факультативный протокол ООН по правам ребенка

Фото: МИД РК

Документ предоставляет Комитету ООН по правам ребенка (группа из 18 независимых экспертов в области прав ребенка) полномочия получать и рассматривать жалобы о нарушениях прав ребенка, предусмотренных тремя основными документами ООН по правам ребенка: Конвенции о правах ребенка и двумя Факультативными протоколами к ней – об участии детей в вооруженных конфликтах и о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии.

"В соответствии с 3-м Факультативным протоколом дети либо их представители могут напрямую подавать жалобы о нарушении своих прав в Комитет ООН по правам ребенка. Комитет, в свою очередь, рассматривает каждое дело и принимает решения, содержащие конкретные рекомендации государствам-участникам", – пояснили в МИДе.

Как отмечается, документ вступит в силу для Казахстана после его ратификации Парламентом страны.


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