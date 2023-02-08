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Ерке Есмахан заинтриговала фанатов

Ерке Есмахан заинтриговала фанатов Фото: Instagram/erke_esmahan
7 февраля 2023 года популярная казахстанская певица Ерке Есмахан, которая совсем недавно вышла замуж за музыканта Райымбека Бактыгереева (RaiM), на своей странице в Instagram опубликовала серию Stories, сообщает Zakon.kz.

Певица поинтересовалась у своих подписчиков, есть ли среди них те, которым интересно, чем она занята. По словам Есмахан, у нее все хорошо.

Ерке Есмахан заинтриговала фанатов

Фото: Instagram/erke_esmahan

Также исполнительница хита "Алматыда жоқ жоқ, Астанада жоқ жоқ" заинтриговала фанатов, написав: "Скоро вы станете свидетелями еще одной новости".

Ерке Есмахан заинтриговала фанатов

Фото: Instagram/erke_esmahan

Вместе с тем Есмахан поделилась фотографией и видео из мечети, сделанным в день проведения ритуала неке қию с Бактыгереевым.

Ерке Есмахан заинтриговала фанатов

Фото: Instagram/erke_esmahan


Ранее Ерке Есмахан рассказала о замужестве, отношении сына к RaiM и буднях келин.

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