Повышение тарифов на комуслуги в Казахстане: эксперт назвал примерные сроки

Председатель ОЮЛ "Казахстанская электроэнергетическая ассоциация" Талгат Темирханов на мероприятии в НПП "Атамекен" рассказал, когда в Казахстане могут начать повышать тарифы на коммунальные услуги, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в ассоциации не раз говорили о необходимости менять тарифную политику.

"В марте прошлого года мы обратились к главе государства. Мы перечислили большой пласт проблем, в том числе тарифную политику, то, что она сдерживающая и ее нужно менять. И, как вы знаете, в сентябре текущего года глава государства озвучил инициативу перехода на вторую программу "Тариф в обмен на инвестиции". Мы активно ею занимаемся". Талгат Темирханов

Эксперт отметил, что было проведено несколько встреч под председательством министра национальной экономики Алибека Куантырова.