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Повышение тарифов на комуслуги в Казахстане: эксперт назвал примерные сроки

Повышение тарифов на комуслуги в Казахстане: эксперт назвал примерные сроки Фото: unsplash
Председатель ОЮЛ "Казахстанская электроэнергетическая ассоциация" Талгат Темирханов на мероприятии в НПП "Атамекен" рассказал, когда в Казахстане могут начать повышать тарифы на коммунальные услуги, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в ассоциации не раз говорили о необходимости менять тарифную политику.

"В марте прошлого года мы обратились к главе государства. Мы перечислили большой пласт проблем, в том числе тарифную политику, то, что она сдерживающая и ее нужно менять. И, как вы знаете, в сентябре текущего года глава государства озвучил инициативу перехода на вторую программу "Тариф в обмен на инвестиции". Мы активно ею занимаемся".Талгат Темирханов

Эксперт отметил, что было проведено несколько встреч под председательством министра национальной экономики Алибека Куантырова.

"Мы понимаем, куда мы двигаемся. Понятно, что это будет. Скажем, никто не допустит шоковую терапию в части увеличения тарифов – это будет сделано постепенно, поэтапно. Примерный уровень роста тарифов мы также для себя отчетливо видим – ориентировочно апрель, и последующие месяцы мы будем потихоньку поднимать тариф. Это неизбежно, и вы прекрасно об этом знаете".Талгат Темирханов

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