Ашимбаев о повышении тарифов на комуслуги: Это наследство, которое досталось от предыдущего периода

Фото: senate.parlam.kz

Спикер Сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании 21 ноября рассказал, почему нужно было повышать тарифы на коммунальные услуги, сообщает Zakon.kz.

Ашимбаев считает повышение тарифов закономерным шагом. "Мы должны повышать тариф. Это наследство, которое нам досталось от предыдущего периода. Сколько лет тарифы не повышались, из-за этого вся наша энергетика, весь жилищно-коммунальный комплекс у нас находится в достаточно сложном положении. Поэтому тарифы надо повышать", – заявил он. Между тем, по его словам, эта мера будет сказываться на инфляции. "В этих условиях, когда нужно повышать тарифы, когда идут бюджетные расходы, как мы предполагаем сдерживать инфляцию? Мы же сейчас видим тренд последних месяцев, инфляция же пошла снова вверх, правильно? 8,25, по-моему, было, сейчас 8,5% в годовом измерении. Мы же видим этот тренд. Поэтому это не так, что сейчас вот дальше инфляция сама будет уменьшаться. Она не будет уменьшаться, потому что есть серьезные факторы, влияющие на ее повышение. Поэтому здесь очень важно, чтобы побыстрее Нацбанк и финансовый блок правительства скоординированно работали и проводили согласованную линию, чтобы обеспечивать в конечном итоге экономический рост страны", – призвал спикер. 21 ноября заместитель председателя Национального банка РК Виталий Тутушкин объяснил ускорение инфляции в октябре. Читайте также Проект трехлетнего бюджета вернули в Мажилис Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 21 ноября В Минтруда назвали размеры пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца

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