Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ашимбаев о повышении тарифов на комуслуги: Это наследство, которое досталось от предыдущего периода

Маулен Ашимбаев, государственный служащий, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 13:43 Фото: senate.parlam.kz
Спикер Сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании 21 ноября рассказал, почему нужно было повышать тарифы на коммунальные услуги, сообщает Zakon.kz.

Ашимбаев считает повышение тарифов закономерным шагом.

"Мы должны повышать тариф. Это наследство, которое нам досталось от предыдущего периода. Сколько лет тарифы не повышались, из-за этого вся наша энергетика, весь жилищно-коммунальный комплекс у нас находится в достаточно сложном положении. Поэтому тарифы надо повышать", – заявил он.

Между тем, по его словам, эта мера будет сказываться на инфляции.

"В этих условиях, когда нужно повышать тарифы, когда идут бюджетные расходы, как мы предполагаем сдерживать инфляцию? Мы же сейчас видим тренд последних месяцев, инфляция же пошла снова вверх, правильно? 8,25, по-моему, было, сейчас 8,5% в годовом измерении. Мы же видим этот тренд. Поэтому это не так, что сейчас вот дальше инфляция сама будет уменьшаться. Она не будет уменьшаться, потому что есть серьезные факторы, влияющие на ее повышение. Поэтому здесь очень важно, чтобы побыстрее Нацбанк и финансовый блок правительства скоординированно работали и проводили согласованную линию, чтобы обеспечивать в конечном итоге экономический рост страны", – призвал спикер.

21 ноября заместитель председателя Национального банка РК Виталий Тутушкин объяснил ускорение инфляции в октябре.

Читайте также

Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, госслужащие, Астана
Проект трехлетнего бюджета вернули в Мажилис
Обмен валют, деньги, Казахстан
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 21 ноября
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт, аудит, аудитор, юридическая проверка, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, квитанция, квитанции, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
В Минтруда назвали размеры пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца
Мадина Мамырханова
Сенат Парламента РК Ашимбаев Маулен Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Миф о малоподвижном образе жизни развенчали эксперты
Игорь Крутой обратился к Валерию Леонтьеву
Игорь Крутой обратился к Валерию Леонтьеву
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет воссоединились на премьере нового фильма
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет воссоединились на премьере нового фильма
дама пик
От 4 до 7 лет лишения свободы: АФМ предостерегает граждан Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: