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В Алматы изменят маршрут двух автобусов

В Алматы изменят маршрут двух автобусов Фото: Zakon.kz
В акимате Алматы выступили с заявлением. В связи с проведением съемок фильма в городе 9 февраля будут временно изменены схемы маршрутов двух автобусов № 22 и № 80, сообщает Zakon.kz.

9 февраля с 06:00 до 21:00 маршруты изменятся следующим образом:

  • №80 – в северном направлении – ул. Манаса – ул. Шевченко – ул. Ауэзова – ул. Гоголя – ул. Байзакова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Байзакова – ул. Гоголя – ул. Ауэзова – ул. Толе би – ул. Байзакова – далее по схеме;
  • №22 – в южном направлении – ул. Ауэзова – ул. Гоголя – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Гоголя – ул. Ауэзова – далее по схеме.

В пресс-службе городского ведомства напомнили, что в Алматы завершаются съемки художественного фильма.

Компания, отвечающая за производство фильма, как уточнили в акимате, предупредила жителей ближайших домов и заранее приносит извинения за возможные неудобства.

10 января стало известно, что с начала января и до начала февраля в Алматы на разных открытых локациях пройдут съемки художественного фильма с применением дыма, пиротехнических средств, а также громких звуков и хлопков.

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Анастасия Московчук
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