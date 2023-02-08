В Алматы изменят маршрут двух автобусов
Фото: Zakon.kz
В акимате Алматы выступили с заявлением. В связи с проведением съемок фильма в городе 9 февраля будут временно изменены схемы маршрутов двух автобусов № 22 и № 80, сообщает Zakon.kz.
9 февраля с 06:00 до 21:00 маршруты изменятся следующим образом:
- №80 – в северном направлении – ул. Манаса – ул. Шевченко – ул. Ауэзова – ул. Гоголя – ул. Байзакова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Байзакова – ул. Гоголя – ул. Ауэзова – ул. Толе би – ул. Байзакова – далее по схеме;
- №22 – в южном направлении – ул. Ауэзова – ул. Гоголя – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Гоголя – ул. Ауэзова – далее по схеме.
В пресс-службе городского ведомства напомнили, что в Алматы завершаются съемки художественного фильма.
Компания, отвечающая за производство фильма, как уточнили в акимате, предупредила жителей ближайших домов и заранее приносит извинения за возможные неудобства.
10 января стало известно, что с начала января и до начала февраля в Алматы на разных открытых локациях пройдут съемки художественного фильма с применением дыма, пиротехнических средств, а также громких звуков и хлопков.
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