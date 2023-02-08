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Вторая ракетка мира Онс Жабер помогла Елене Рыбакиной выйти из трудной ситуации

zakon.kz Фото: zakon.kz
Финалистка AusOpen-2023, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина нашла выход из непростого турнирного графика, который ей предстояло пройти на днях. А помогла в этом ее соперница по решающему матчу "Уимболдона-2022" Онс Жабер из Туниса, сообщает Zakon.kz.

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Трудности в графике соревнований у Елены Рыбакиной начались несколько дней назад, когда она узнала, что возможно ей придется сыграть сразу два турнира на одной неделе. И не просто рядовые состязания, а турниры категории WTA 500. Дело в том, что она 9 февраля стартует на Mubadala Abu Dhabi Open в ОАЭ. А потом по расписанию планировала поехать на турнир Qatar TotalEnergies Open, который начинается 13 февраля. 

Однако по старому рейтингу, где Елена занимала 25-ю позицию женского мирового рейтинга, Рыбакина должна была выступить сначала в квалификационном этапе катарских состязаний. И получался интересный расклад у казахстанки: либо удачно сыграть в Абу-Даби и получить "вайл-кард" в Доху, либо пройти пару кругов на первом турнире и начать отбор на втором турнире.

"Чтобы привести здоровье в порядок, моя медицинская команда посоветовала мне сделать небольшую операцию, так я смогу вернуться на корт и показывать высокие результаты. Мне придется сняться с соревнований в Дохе и Дубае. Прошу прощения у всех моих болельщиков на Ближнем Востоке, которые ждали нашей встречи. Обещаю, что вернусь сильной и здоровой".Онс Жабер, вторая ракетка мира

А лучшая теннисистка Казахстана теперь может спокойно готовиться к первому своему поединку на Mubadala Abu Dhabi Open после финала на Открытом чемпионате Австралии-2023. Соперником Елены по второму кругу данных соревнований станет экс-первая ракетка мира из Чехии Каролина Плишкова.

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