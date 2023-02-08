Жители аварийных домов Шымкента боятся принудительного выселения

Старые дома в центре Шымкента признали аварийными и планируют снести. 107 многоквартирных домов внесли в программу "Реновация жилищного фонда". Но многие жильцы оказались с этим не согласны. Корреспондент Zakon.kz обошел ветхие дома в Шымкенте и поговорил с жителями.

Жильцы внесенных в программу реновации домов говорят, что здания построены качественно и прослужат еще немало лет.

Попадающие под снос двухэтажки расположены на улице Алимкулова в Аль-Фарабийском районе Шымкента. Большинство жителей говорят, что власти не уведомляли их о грядущем сносе, о планах они узнали из интернета. Суммы компенсаций, которые могут выплатить жильцам, неизвестны. А некоторые даже боятся остаться на улице. Здесь проживают около 150 семей, некоторым квартиры передавались по наследству.



"Гарантию на эти дома давали 150 лет в свое время, мы прожили только 70. Как они могут быть аварийными? Все жильцы так считают, никто не хочет выселяться. Наши дома намного лучше, чем многие новостройки. Только снаружи они некрасивые, нужно сделать реконструкцию снаружи. Даже если приедет бизнесмен или из акимата, мы не хотим уходить. Потому что мы все здесь росли". Жительница дома №8 ул. Т. Алимкулова Амина Кадырова

Ей вторит жительница другого дома – №18. Она утверждает, что в современные дома переселяться из соседей мало кто хочет.

"У нас дома теплые, 50 сантиметров стены. Мне кажется, что какие-то "жирненькие дяденьки" хотят этот район. Самое интересное, что Кошкар-Ату не сносят, дома там саманные, вот зацепились за эти наши дома. Я лично увидела, что мой дом аварийный, в интернете". Жительница дома №18

Пригодны для проживания, но ветхие?

Реновация ветхих домов будет проходить под контролем социально-предпринимательской корпорации (СПК) "Шымкент".





Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Как заявил на встрече с жителями председатель правления корпорации Расул Елимбаев, к сносу рекомендовали 107 домов в Аль-Фарабийском, Абайском, Енбекшинском и районе Туран. Вместо них построят многоэтажки, а все затраты на себя возьмет подрядная организация. По данным СПК "Шымкент", сейчас определены шесть инвесторов, которые готовы вложиться в проект.



В корпорации также уточнили, что о принудительном сносе речи и быть не может, реновация произойдет только с согласия всех жильцов.

"Избыточность домов выявило ЖКХ в 2019 году, тогда осуществлялось техническое обследование этих зданий. Они уже не подлежат дальнейшему ремонту, только под снос. Пока пригодны для проживания, но являются ветхими. Мы постепенно эти дома обходим, вопрос принудительного сноса не стоит. Но есть примеры, когда дома реально уже в плачевном состоянии находятся, и мы пытаемся убедить их в необходимости принять участие в программе. Жильцам будет предложена квартира в том же месте, единственное – им на время нужно будет переселиться в какое-то временное жилье, с дальнейшим возвратом. Со стороны инвестора будет предоставляться им жилье, либо компенсироваться аренда. В то же время мы располагаем жилищным фондом, который может являться вкладом в эти проекты". Расул Елимбаев

По его словам, строительство многоэтажек продлится до полутора лет, и подрядчики предоставят гарантию до 25 лет.

"Для нас гарантией является то, что для инвестора это чисто коммерческий проект, и он заинтересован в продаже квартир. Поэтому сам инвестор заинтересован в качестве строительства, и мы со своей стороны будем осуществлять должный контроль всех этих процессов. Стоимость данных проектов составит порядка 17 миллиардов тенге – это все частные инвестиции. Возможно, чтобы стимулировать программу, мы тоже будем частично инвестировать в эти проекты". Расул Елимбаев.

Действия СПК незаконны – юрист

Юрист Евгений Яворский считает, что большинство домов не являются аварийными. По словам адвоката, предприниматели просто хотят построить дома в удачных местах Шымкента.

"Есть очень красивые спальные районы Шымкента. Например, в Абайском, Аль-Фарабийском районах, там двухэтажные дома, они абсолютно не аварийные. Им по сто лет и еще сто лет простоят. Еще надо понимать, сколько новостройки простоят. В "аварийных" домах в основном живут пенсионеры, их беспокоить с реновацией нет смысла. Границы Шымкента очень большие, пусть обживают их. Мы запросили у СПК документы, многие дома не аварийные. Действия СПК я считаю полностью незаконными. Я считаю, что есть застройщики, которые хотят построить свои дома в удачных местах и продать их. Это коммерческий интерес отдельных лиц, которые абсолютно не отвечают интересам горожан. Ко мне обратилось около ста человек с данной проблемой". Евгений Яворский

Несмотря на заявление СПК, многие жильцы все еще боятся, что их квартиры могут оценить по самым низким ценам, а подрядчики могут оказаться недобросовестными.



Карина Адильбекова