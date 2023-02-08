Почему третью неделю подряд укрепляется тенге, рассказали эксперты

Курс тенге к доллару постепенно укрепляется на протяжении трех недель. Под влиянием каких факторов крепнет национальная валюта и что может спровоцировать снижение курса тенге к доллару, корреспонденту Zakon.kz рассказали эксперты.

Согласно данным торгов на KASE, c 18 января курс укрепился на 2%, или 8,69 тенге, с 464,34 до 455,65 тенге.



Факторы роста

По итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс тенге сложился на отметке 455,65 тенге. Курс национальной валюты укрепляется со второй половины января и уже окреп почти на 9 тенге.

Эксперты рынка отмечают, что опорой для тенге служит огромный профицит торгового баланса Казахстана, что позволяет игнорировать как спад цен на нефть, так и иные локальные катализаторы.

"Будет ли укрепление тенге долгосрочным – это вопрос к Нацбанку. Считает ли он крепкий тенге нейтральным финансово-экономическим фактом или видит риски для экономики в этом? Пока мы не получим ответа на этот вопрос, будем считать, что тенге сохраняет шансы на рост. Есть вероятность, что доллар опустится до 452-454 тенге. Это очень хороший результат". Аналитик Alpari Анна Бодрова

Помимо этого, укреплению нацвалюты способствуют еще несколько причин. Среди внутренних факторов – снижение импорта товаров на фоне низкой потребительской активности. Второе – это фискальный период, который начнется во второй половине февраля. В его рамках крупные недропользователи могут конвертировать часть своей валютной выручки для уплаты налогов за 2022 год.

Как отметил ведущий аналитик АФК Рамазан Досов, в числе внешних поддерживающих факторов – восстановление котировок нефти выше 80 долларов за баррель, снижение опасений по рецессии мировой экономики, успешная борьба с инфляцией со стороны центробанков развитых стран, а также более низкие цены на продовольствие в сравнении с началом прошлого года.

"Таким образом, большой набор благоприятных внутренних и внешних факторов позитивно сказывается на локальном валютном рынке. Однако определяющее влияние, вероятно, оказывает предложение инвалюты внутренними игроками ввиду благоприятного сочетания сезонных факторов и регулярных продаж инвалюты из Нацфонда и субъектами квазигоссектора". Рамазан Досов

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов среди причин укрепления тенге назвал отсутствие проблем с экспортом нефти. По его словам, предстоящая налоговая неделя также может поспособствовать умеренному укреплению нацвалюты.

"Год нам предстоит, я бы сказал, непредсказуемый, поэтому говорить о долгосрочном укреплении или что-то планировать по валюте стоит не больше, чем на 3-5 месяцев". Расул Рысмамбетов

Генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев отметил, что укрепление тенге с учетом внешних и внутренних факторов выглядит несколько неестественным. Он связал текущее укрепление с продажами валюты экспортерами в преддверии приближающейся налоговой недели, а также сохраняющейся "принудительно-добровольной конвертации валюты экспортерами".

"Мировые цены на нефть за этот период снизились, инфляция в Казахстане все еще высокая, повышение базовой ставки не ожидается и в целом внешний фон для нашей страны не изменился в положительную сторону. Есть и позитивные факторы, такие как снижение опасений мировой рецессии в текущем году и открытие экономики Китая, который обеспечивает растущий спрос на топливо. Общие геополитические риски для Казахстана остаются повышенными, поэтому оснований для существенного укрепления тенге к доллару сейчас не имеется". Мурат Кастаев

Временный тренд

Эксперты сошлись во мнениях, что текущее укрепление может быть временным, и о долгосрочном росте тенге говорить пока не приходится. Долгосрочное укрепление тенге возможно при резком росте цен на нефть выше 100 долларов за баррель и отсутствии ограничений на экспорт казахстанской нефти, считает глава DAMU Capital Management.

"В этом случае поток долларов в страну станет большим и курс доллара легко может снизиться до 430-450 тенге. Однако этот сценарий пока выглядит маловероятным и средний курс на текущий год мы ожидаем в коридоре 470-490 тенге. Безусловно, внешняя экономическая ситуация постоянно меняется и прогнозы тоже регулярно обновляются, однако пока предпосылок как для сильного роста тенге, так и его сильного падения нет". Мурат Кастаев

В АФК сообщили, что в 2023 году курс USD/KZT заложен в бюджет страны на уровне 470 тенге за доллар при средней цене нефти Brent в 85 долларов за баррель. Это говорит о том, что текущее укрепление нацвалюты может быть лишь краткосрочным трендом.

Поводы для снижения: когда плывут "черные лебеди"

По словам экспертов, причин для ослабления валюты гораздо больше.

Рамазан Досов считает, что на курсе нацвалюты могут негативно сказаться ожидаемое сильное ослабление российского рубля, сложная геополитическая ситуация в регионе, резкое падение цен на сырьевом рынке, дальнейшее повышение процентных ставок в развитых странах и другие "черные лебеди".

"Внутренние макрофакторы с большой вероятностью будут сглаживать волатильность курса. Кроме того, как показали последние меры монетарного регулятора, НБРК готов принимать важные решения в своей политике и оперативно стабилизировать ситуацию на валютном рынке". Рамазан Досов

Мурат Кастаев полагает, что снижение тенге возможно при повышении ставок ФРС США, что будет увеличивать привлекательность американских инвестиций. Замедление экономики Китая, способное вызвать снижение цен на сырьевые товары, включая нефть.

"По мере введения и понижения потолка цен на российскую нефть (сейчас практически решен вопрос о снижении потолка с 60 до 45 долларов за баррель), крупнейшие покупатели нефти – Китай и Индия – закупаются дешевой российской нефтью, и это вынуждает снижать цены другие нефтедобывающие страны. Если цены на нефть упадут ниже 60-70 долларов США за баррель, то ослабление тенге в этом случае практически гарантировано". Мурат Кастаев

Еще одним фактором для снижения тенге эксперт назвал отсутствие ограничений на экспорт казахстанской нефти.

"Если что-то случится с нефтепроводом КТК и у Казахстана будет блокировано 80% экспорта нефти, то в этом случае также последствия для экономики и для тенге будут тяжелейшими. Пока перспективы текущего года можно оценивать как осторожно оптимистичные, и оснований для значительного снижения курса тенге не имеется". Мурат Кастаев

Ольга Кудряшова