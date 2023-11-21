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Тенге укрепляется в преддверии налогового периода

тенге, курс, динамика Фото: Freepik
Национальная валюта Казахстана укрепляется к доллару с начала недели – в преддверии ноябрьского налогового периода. Какие еще факторы способствуют укреплению тенге, в материале Zakon.kz

Новая неделя началась с укрепления курса национальной валюты. Пара доллар/тенге снизилась до 462,55 тенге за доллар. При этом торговая активность оставалась повышенной – объем торгов составил 218,9 млн долларов. Об этом сообщили в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК). Сегодня, 21 ноября, в обменных пунктах Алматы доллар торгуется в районе 461 тенге, а в Астане снизился ниже отметки в 460 тенге.

"Динамика курса нацвалюты могла в большей степени определяться внешними факторами, включая дорожающую нефть, снижение индекса доллара и укрепление российского рубля. В то же время на локальном валютном рынке подготовка экспортеров к налоговым выплатам, пик которых придется на 27 ноября, а также конвертация средств из Нацфонда полностью покрывают текущий спрос на инвалюту со стороны казахстанских компаний и населения". АФК
доллар, тенге, динамика, курс

Фото: Google Финансы

Котировки нефти марки Brent в первый день недели выросли до 82 долларов за баррель (+1,5%) на фоне ожиданий дальнейшего сокращения добычи странами ОПЕК+.

Помимо этого, нефтяные котировки могло поддержать ослабление доллара США (– 0,4%), повышающее привлекательность сырьевых товаров, торгуемых в американской валюте, пояснили в АФК.

В Ассоциации добавили, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный". Агентство отметило, сильные бюджетные показатели страны, ее устойчивость к внешним шокам, а также потенциальные перспективы от расширения Тенгизского месторождения. Это, в свою очередь, также поддержало тенге.

Ранее, эксперты прокомментировали в каком диапазоне может торговаться тенге по отношению к иностранным валюта на предпоследней неделе ноября.

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