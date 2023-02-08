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Казахстанку нашли под завалами в Турции

Казахстанку нашли под завалами в Турции Фото: Telegram/Rescue KZ
После землетрясения находившаяся в Турции казахстанка Сабина Мамадьярова оказалась под завалами. Она получила перелом руки, сообщает Zakon.kz.

В Турции под завалами обнаружили казахстанку Сабину Мамадьярову. Об этом сообщил знакомый девушки Алмат Курмашев.

Сабина получила перелом руки, ее везут в больницу.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал Zakon.kz подробности.

"Узнав примерное последнее местонахождение от родственников пропавших ребят, наши дипломаты немедленно обратились к турецким властям. Посол Казахстана Еркебулан Сапиев переговорил с руководством МВД Турции, и те отправили группу спасателей по адресу. Сейчас идет операция по разбору завалов именно того дома, где в последний раз видели наших соотечественников. Пока нашли только Сабину Мамадьярову. Работы продолжаются. Надеемся, что и остальных ребят тоже найдут".Айбек Смадияров

Ранее посол Турции в Казахстане Уфук Экиджи рассказал о четырех пропавших без вести казахстанцах. Трое пропали в провинции Хатай, в их числе была Сабина, один – в городе Адана.

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