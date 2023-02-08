Четыре казахстанца пропали во время землетрясения в Турции

Посол Турецкой Республики в РК Уфук Экиджи на пресс-конференции 8 февраля 2023 года заявил, что известно о четырех пропавших без вести в Турции казахстанцах: трое – в провинции Хатай, один – в городе Адана, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что официальной информации о том, сколько граждан Казахстана пропали или погибли, нет.

"Но в соцсетях есть информация, согласно которой один гражданин Казахстана в Турции пропал в регионе землетрясения. Сейчас проводятся работы по его поиску. На сегодня другой информации нет. Согласно последней информации, четыре гражданина Казахстана пропали". Уфук Экиджи

По его словам, родные без вести пропавших казахстанцев не могут связаться с ними после землетрясения.

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8 февраля Касым-Жомарт Токаев поручил правительству выделить 1 млн долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения.

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Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев, вылетевший в Турцию с первой группой казахстанских спасателей и медиков, ранее рассказал, что в целом обстановка сложная.