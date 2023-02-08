Снегопад в Атырау "отключил" город

В Атырау продолжают устранять последствия обильных осадков. Часть города осталась без света, ближе к вечеру электроснабжение восстановили, сообщает Zakon.kz.

Заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев сообщил, что в день отключения количество звонков в службу "109" увеличилось в 50 раз.



Движение на трассах был ограничено, где-то закрыто полностью. В полиции сообщили, что в настоящее время возобновили движение на трассе Атырау – Астрахань. Остальные автомобильные дороги республиканского значения на территории области открыты для всех транспортных средств.

Утром 8 февраля из-за заснеженных дорог на линию не вышли пять пригородных маршрутов. Городской общественный транспорт ходил исправно.

Движение на дорогах Атырау было затруднено, образовались пробки. 24 светофора вышли из строя. Отключились камеры "Сергек".

На заседании акимата глава города Мейирим Калауи отметил, что к уборке социальных объектов города и центральных проспектов, а также центрального моста привлекли 76 единиц техники и 250 рабочих ТОО "Спецавтобаза". Жители частного сектора расчищают снег сами, не дожидаясь рабочих.