Мощный снегопад парализовал Стамбул: что происходит в городе

Мощный снегопад в Стамбуле внес существенные корректировки в размеренную жизнь города. Обильные осадки этой зимой удивили жителей и продолжают оказывать влияние на функционирование многих районов города, сообщает Zakon.kz.

Вечером 18 января выпавший снег в одном из красивейших городов Турции окутал мегаполис в белое покрывало.

Губернаторство Стамбула объявило, что в связи с неблагоприятными погодными условиями вводится запрет на движение большегрузных автомобилей и курьерских служб до отдельного распоряжения.

После предупреждений метеорологов осадки, начавшиеся вечером 17 января в виде дождя с мокрым снегом и продолжившиеся вчера в виде снега, утром усилились.

Как отмечают местные СМИ, наиболее сильный снегопад наблюдался в районах Бейкоз, Умрание и Чекмекей. В отдельных кварталах этих районов зафиксировано закрытие второстепенных улиц.

İstanbul Kara Teslim



⚫️#İstanbul'da dün başlayan #kar, tipi şeklinde aralıklarla yağmaya devam ediyor.



⚫️Avrupa Yakası'nda Çatalca, Sarıyer ve Arnavutköy'de; Anadolu Yakası'nda ise Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy ve Üsküdar'da etkili oldu. pic.twitter.com/J2EEAoTyK3 — Afroasya Today (@afroasyatoday) January 19, 2026

На европейской стороне снег идет в районах Султангази, Багджылар, Авджылар, Кючюкчекмедже, Арнавуткей и Башакшехир. Водители испытывают серьезные трудности с движением на дороге Арнавуткей – Хабиплер.

Коммунальные службы продолжают трудиться над расчисткой дорог и посыпают их солью с использованием снегоуборочной техники. Трафик на автомагистралях достиг загруженности 81%.

Во многих районах города снег продолжает идти до сих пор, а горожане делятся волшебными видео в соцсетях.

İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Ağır taşıtlar ve kuryelere trafik yasağı getirilirken yoğunluk yüzde 81’e çıktı.#İstanbul #karyağışı pic.twitter.com/dQqxVVV7sa — MetroTÜRK TV (@metroturktv) January 19, 2026

Самое затрудненное движение в таких погодных условиях наблюдается на подъездах к мостам 15 июля (мост Мучеников 15 июля), Фатих Султан Мехмет, мосту Халич, а также к тоннелю Евразия и на прилегающих второстепенных улицах. В целом по городу сохраняется плотный трафик на многих участках автомагистралей D-100 и ТЕМ.

❄️KAR YENİDEN İSTANBUL'DA

📍Gaziosmanpaşa



🗣️ Ayrıntıları A Haber muhabiri Merve İzci Özmen aktardı. pic.twitter.com/wA6Rgfmoqs — A Haber (@ahaber) January 19, 2026

Жители, которые спешили с утра на работу, не могли уехать – транспорт не справлялся с погодными условиями. Общественный транспорт создал значительную нагрузку на дорогах. Возникали столпотворения людей на остановках трамваев, метро, автобусов и метробусов.

Kar var, İstanbul yine kilit.

Mahmutbey’de yoğunluk, seferlerde aksama…

Kış sürpriz değil, ihmal sürpriz.

Vatandaş yine kaderine terk.#Karyağışı #İstanbul pic.twitter.com/Ln1Rie7hgg — Nisa Tuna (@Nisa571__) January 19, 2026

Согласно данным Карты дорожного движения мэрии Стамбула, в 08:15 загруженность дорог составляла 78% на европейской стороне, на азиатской стороне – 85%, а по всему городу оценивалась как 80%.

Также на проезжей части возникали частые аварийные ситуации, повлекшие многочисленные ДТП.

Подобный коллапс из-за сильного снега возник перед выходными и в Алматы. Накануне представители Гидрометцентра предупредили алматинцев и гостей города о том, что прогнозируются сильные осадки и мороз. Горожан и гостей мегаполиса призвали не парковать автомобили под деревьями из-за риска падения веток или деревьев, а также обрыва линий электропередачи, поэтому лучше искать безопасные парковочные места.

Рано утром 16 января 2026 года в Алматы началось выпадение снега, а столбик термометра стал опускаться. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится еще как минимум два дня. Но уже в первый день осадки внесли заметные коррективы в повседневную жизнь горожан.

Вечером трафик южной столицы парализовали пробки. Общественный транспорт не справлялся с обслуживанием населения, а улицы и дорожки из-за большого количества осадков стали препятствием для автолюбителей и пешеходов. На остановках образовалось столпотворение пассажиров, которые хотели поскорее добраться до дома, а цены на такси заметно выросли.