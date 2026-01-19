Мощный снегопад парализовал Стамбул: что происходит в городе
Вечером 18 января выпавший снег в одном из красивейших городов Турции окутал мегаполис в белое покрывало.
Губернаторство Стамбула объявило, что в связи с неблагоприятными погодными условиями вводится запрет на движение большегрузных автомобилей и курьерских служб до отдельного распоряжения.
После предупреждений метеорологов осадки, начавшиеся вечером 17 января в виде дождя с мокрым снегом и продолжившиеся вчера в виде снега, утром усилились.
Как отмечают местные СМИ, наиболее сильный снегопад наблюдался в районах Бейкоз, Умрание и Чекмекей. В отдельных кварталах этих районов зафиксировано закрытие второстепенных улиц.
İstanbul Kara Teslim— Afroasya Today (@afroasyatoday) January 19, 2026
⚫️#İstanbul'da dün başlayan #kar, tipi şeklinde aralıklarla yağmaya devam ediyor.
⚫️Avrupa Yakası'nda Çatalca, Sarıyer ve Arnavutköy'de; Anadolu Yakası'nda ise Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy ve Üsküdar'da etkili oldu. pic.twitter.com/J2EEAoTyK3
На европейской стороне снег идет в районах Султангази, Багджылар, Авджылар, Кючюкчекмедже, Арнавуткей и Башакшехир. Водители испытывают серьезные трудности с движением на дороге Арнавуткей – Хабиплер.
Kar yağışının ardından Topkapı Sarayı beyaz örtüyle kaplandı.#kar #karyağışı #istanbul pic.twitter.com/kY4vES5pzp— Radar (@radardanevar) January 19, 2026
Коммунальные службы продолжают трудиться над расчисткой дорог и посыпают их солью с использованием снегоуборочной техники. Трафик на автомагистралях достиг загруженности 81%.
Во многих районах города снег продолжает идти до сих пор, а горожане делятся волшебными видео в соцсетях.
İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Ağır taşıtlar ve kuryelere trafik yasağı getirilirken yoğunluk yüzde 81’e çıktı.#İstanbul #karyağışı pic.twitter.com/dQqxVVV7sa— MetroTÜRK TV (@metroturktv) January 19, 2026
Самое затрудненное движение в таких погодных условиях наблюдается на подъездах к мостам 15 июля (мост Мучеников 15 июля), Фатих Султан Мехмет, мосту Халич, а также к тоннелю Евразия и на прилегающих второстепенных улицах. В целом по городу сохраняется плотный трафик на многих участках автомагистралей D-100 и ТЕМ.
❄️KAR YENİDEN İSTANBUL'DA— A Haber (@ahaber) January 19, 2026
📍Gaziosmanpaşa
🗣️ Ayrıntıları A Haber muhabiri Merve İzci Özmen aktardı. pic.twitter.com/wA6Rgfmoqs
Жители, которые спешили с утра на работу, не могли уехать – транспорт не справлялся с погодными условиями. Общественный транспорт создал значительную нагрузку на дорогах. Возникали столпотворения людей на остановках трамваев, метро, автобусов и метробусов.
Kar var, İstanbul yine kilit.— Nisa Tuna (@Nisa571__) January 19, 2026
Mahmutbey’de yoğunluk, seferlerde aksama…
Kış sürpriz değil, ihmal sürpriz.
Vatandaş yine kaderine terk.#Karyağışı #İstanbul pic.twitter.com/Ln1Rie7hgg
Согласно данным Карты дорожного движения мэрии Стамбула, в 08:15 загруженность дорог составляла 78% на европейской стороне, на азиатской стороне – 85%, а по всему городу оценивалась как 80%.
Küçükçekmece'nin Kar ile imtihanı #kar #istanbul #Okanburukistifa #karyağışı #AFCON2025 #Altın #kucukcekmece pic.twitter.com/anSMrSeqjU— Kucukcekmeceninsesi (@cekmecenin_sesi) January 19, 2026
Также на проезжей части возникали частые аварийные ситуации, повлекшие многочисленные ДТП.
Подобный коллапс из-за сильного снега возник перед выходными и в Алматы. Накануне представители Гидрометцентра предупредили алматинцев и гостей города о том, что прогнозируются сильные осадки и мороз. Горожан и гостей мегаполиса призвали не парковать автомобили под деревьями из-за риска падения веток или деревьев, а также обрыва линий электропередачи, поэтому лучше искать безопасные парковочные места.
Рано утром 16 января 2026 года в Алматы началось выпадение снега, а столбик термометра стал опускаться. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится еще как минимум два дня. Но уже в первый день осадки внесли заметные коррективы в повседневную жизнь горожан.
Вечером трафик южной столицы парализовали пробки. Общественный транспорт не справлялся с обслуживанием населения, а улицы и дорожки из-за большого количества осадков стали препятствием для автолюбителей и пешеходов. На остановках образовалось столпотворение пассажиров, которые хотели поскорее добраться до дома, а цены на такси заметно выросли.