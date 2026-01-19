#Казахстан в сравнении
Мир

Мощный снегопад парализовал Стамбул: что происходит в городе

снег выпал в Стамбуле, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 22:17 Фото: pixabay
Мощный снегопад в Стамбуле внес существенные корректировки в размеренную жизнь города. Обильные осадки этой зимой удивили жителей и продолжают оказывать влияние на функционирование многих районов города, сообщает Zakon.kz.

Вечером 18 января выпавший снег в одном из красивейших городов Турции окутал мегаполис в белое покрывало.

Губернаторство Стамбула объявило, что в связи с неблагоприятными погодными условиями вводится запрет на движение большегрузных автомобилей и курьерских служб до отдельного распоряжения.

После предупреждений метеорологов осадки, начавшиеся вечером 17 января в виде дождя с мокрым снегом и продолжившиеся вчера в виде снега, утром усилились.

Как отмечают местные СМИ, наиболее сильный снегопад наблюдался в районах Бейкоз, Умрание и Чекмекей. В отдельных кварталах этих районов зафиксировано закрытие второстепенных улиц.

На европейской стороне снег идет в районах Султангази, Багджылар, Авджылар, Кючюкчекмедже, Арнавуткей и Башакшехир. Водители испытывают серьезные трудности с движением на дороге Арнавуткей – Хабиплер.

Коммунальные службы продолжают трудиться над расчисткой дорог и посыпают их солью с использованием снегоуборочной техники. Трафик на автомагистралях достиг загруженности 81%.

Во многих районах города снег продолжает идти до сих пор, а горожане делятся волшебными видео в соцсетях.

Самое затрудненное движение в таких погодных условиях наблюдается на подъездах к мостам 15 июля (мост Мучеников 15 июля), Фатих Султан Мехмет, мосту Халич, а также к тоннелю Евразия и на прилегающих второстепенных улицах. В целом по городу сохраняется плотный трафик на многих участках автомагистралей D-100 и ТЕМ.

Жители, которые спешили с утра на работу, не могли уехать – транспорт не справлялся с погодными условиями. Общественный транспорт создал значительную нагрузку на дорогах. Возникали столпотворения людей на остановках трамваев, метро, автобусов и метробусов.

Согласно данным Карты дорожного движения мэрии Стамбула, в 08:15 загруженность дорог составляла 78% на европейской стороне, на азиатской стороне – 85%, а по всему городу оценивалась как 80%.

Также на проезжей части возникали частые аварийные ситуации, повлекшие многочисленные ДТП.

Подобный коллапс из-за сильного снега возник перед выходными и в Алматы. Накануне представители Гидрометцентра предупредили алматинцев и гостей города о том, что прогнозируются сильные осадки и мороз. Горожан и гостей мегаполиса призвали не парковать автомобили под деревьями из-за риска падения веток или деревьев, а также обрыва линий электропередачи, поэтому лучше искать безопасные парковочные места.

Рано утром 16 января 2026 года в Алматы началось выпадение снега, а столбик термометра стал опускаться. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится еще как минимум два дня. Но уже в первый день осадки внесли заметные коррективы в повседневную жизнь горожан.

Вечером трафик южной столицы парализовали пробки. Общественный транспорт не справлялся с обслуживанием населения, а улицы и дорожки из-за большого количества осадков стали препятствием для автолюбителей и пешеходов. На остановках образовалось столпотворение пассажиров, которые хотели поскорее добраться до дома, а цены на такси заметно выросли.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
