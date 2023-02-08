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ВОЗ сообщила о снижении смертности от коронавируса в мире на 8% за четыре недели

коронавирус в мире Фото: pixabay
Более 10 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за период с 9 января по 5 февраля, более 90 тыс. умерли, сообщает Zakon.kz.

Количество летальных исходов снизилось на 8% по сравнению с предыдущими 28 днями, число случаев инфицирования уменьшилось на 89%, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 10 458 265 случаев заражения и 90 520 летальных исходов.

За 28 дней больше всего заболевших было выявлено в Китае – 3 485 265. Далее следуют Япония (2 429 215), США (1 328 65736), Республика Корея (736 811) и Бразилия (389 444). В Китае зарегистрировано больше всего умерших с 9 января по 5 февраля - 40 812. Далее следуют США (15 294), Япония (9 874), Великобритания (2 671) и Бразилия (2 566).

По состоянию на 7 февраля в ВОЗ поступили сообщения о 754 816 715 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 830 232 умерших от ковида.

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