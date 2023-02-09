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В ЦИК приняли главу миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Казахстане

В ЦИК приняли главу миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Казахстане Фото: election.gov.kz
8 февраля 2023 года состоялась встреча председателя Центральной избирательной комиссии РК Нурлана Абдирова с главой миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами депутатов Мажилиса Парламента РК Оуэном Мерфи.

Нурлан Абдиров отметил, что предстоящие внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК будут проводиться по новым электоральным правилам и нормам в соответствии с изменениями в Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан".

В частности, это касается нормы о переходе на новую пропорционально-мажоритарную модель при выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней, введении императивного мандата по отзыву депутата Мажилиса и маслихата, расширении возможностей присутствия на избирательном участке в день голосования для представителей СМИ.

Председатель ЦИК РК особо подчеркнул, что ряд других поправок в выборное законодательство полностью отвечает рекомендациям миссии БДИПЧ ОБСЕ, сделанным по итогам наблюдения за парламентскими выборами 2021 года.

Представители миссии БДИПЧ/ОБСЕ были проинформированы обо всех этапах кампании и действиях избирательных органов в период подготовки к выборам.

Также Нурлан Абдиров отметил важность обучения как организаторов, так и других участников избирательного процесса, включая политические партии, представителей СМИ, НПО, молодежи и лиц с инвалидностью. Он подчеркнул, что Центральная избирательная комиссия обеспечит проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством и создаст все условия для здоровой и честной конкуренции.

Председатель Центризбиркома выразил благодарность миссии БДИПЧ/ОБСЕ за постоянное участие в наблюдении за выборами и референдумом в Республики Казахстан и заверил, что для миссии будут созданы все необходимые условия для полноценной работы.

В свою очередь руководитель миссии БДИПЧ/ОБСЕ Оуэн Мерфи поблагодарил за сотрудничество, установленное между двумя организациями, а также за условия, созданные для работы миссии. Он также информировал о том, что в день голосования – 19 марта 2023 года – к миссии БДИПЧ присоединятся глава офиса БДИПЧ и группа наблюдателей от Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

В ЦИК приняли главу миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Казахстане

Фото: election.gov.kz

В завершение встречи стороны договорились о продолжении уже сложившейся практики участия представителей миссии БДИПЧ как в регулярных заседаниях Центральной избирательной комиссии РК, так и в обучающих мероприятиях и заседаниях диалоговых площадок, организованных при Центральной избирательной комиссии РК.

Нурлан Абдиров также выразил готовность к встречам с представителями миссии БДИПЧ в ходе выездов во все регионы страны.

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