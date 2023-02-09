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Девятое подряд поражение Бублика обернулось тремя сломанными ракетками

Теннис Сломаны 3 ракетки Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик не смог защитить свой титул на турнире во французском Монпелье, уступив на старте Грегуару Баррере. Во время матча в гневе от поражения лучший теннисист страны сломал три ракетки, сообщает Zakon.kz.

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К тому же данная неудача стала для Александра Бублика девятой кряду на последних соревнованиях, включая две игры одиночного разряда на Кубке Дэвиса в Чили. В первом круге в Монпелье казахстанец не смог переиграть хозяина площадок Баррере – 4:6, 7:6(12), 6:7(3) и не смог отстоять титул, который завоевал в 2022 году. В одном из эпизодов стартовой игры Бублик свою ярость обрушил на ракетки. 

Также немаловажный фактор, что Бублик уже больше четырех месяцев не может одержать победу. Последний успех казахстанца был зафиксирован на турнире в октябре 2022 года на кортах швейцарского Базеля. 

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Бублик Александр Казахстан Франция
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