Девятое подряд поражение Бублика обернулось тремя сломанными ракетками
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К тому же данная неудача стала для Александра Бублика девятой кряду на последних соревнованиях, включая две игры одиночного разряда на Кубке Дэвиса в Чили. В первом круге в Монпелье казахстанец не смог переиграть хозяина площадок Баррере – 4:6, 7:6(12), 6:7(3) и не смог отстоять титул, который завоевал в 2022 году. В одном из эпизодов стартовой игры Бублик свою ярость обрушил на ракетки.
13 racket smashes, 3 rackets destroyed. Meltdown. 😯 pic.twitter.com/BYetD66R0C— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) February 8, 2023
Также немаловажный фактор, что Бублик уже больше четырех месяцев не может одержать победу. Последний успех казахстанца был зафиксирован на турнире в октябре 2022 года на кортах швейцарского Базеля.