Александр Бублик выиграл свой четвертый титул АТР в карьере

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик стал победителем турнира серии ATP 250 во французском Монпелье, сообщает Zakon.kz.

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В финале казахстанец, занимающий 27-е место в рейтинге ATP, одержал волевую победу над хорватом Борна Чоричем со счетом 5:7, 6:2, 6:3. Матч продолжался 2 часа и 18 минут. В ходе встречи Александр сделал 19 эйсов и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.



Это четвертый титул в карьере 26-летнего Александра Бублика.

Отметим, что в Монпелье казахстанец побеждает уже во второй раз: впервые он выиграл этот турнир в 2022 году, в финале обыграв немца Александра Зверева.

