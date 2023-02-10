Диетолог рассказала, с какими продуктами "ночной дожор" не страшен

Врач-диетолог Анастасия Колпакова рассказала Zakon.kz, какие продукты не повлияют на вес, если употреблять их в ночное время.

По словам специалиста, нельзя однозначно сказать, какой набор продуктов способствует набору или снижению веса. Как поясняет диетолог, решающее значение имеет только сумма поступающей с пищей энергии.

"Не имеет также значения и время употребления этих продуктов: вашему телу нет никакой разницы, съели вы кусочек пирога до 12:00 или сделали это на ночь. Другими словами, от перемены мест слагаемых сумма не меняется, и для того, чтобы вес не менялся, необходимо оставаться в пределах той калорийности, которая необходима вашему организму для поддержания веса и выполнения всех двигательных и физиологических функций. Поэтому при выборе продуктов не стоит ориентироваться на время. Главный ориентир – ваше чувство голода и принципы сбалансированного питания". Диетолог Анастасия Колпакова

Как поясняет врач-диетолог, если более подробно говорить о еде в вечернее или ночное время, то рекомендуется ужинать за три часа до сна. Но так как у всех время отхода ко сну отличается, то нет никаких общих правил по типу "нельзя есть после 18:00".

По мнению Анастасии Колпаковой, после ужина вполне можно устроить себе легкий перекус, например, фрукты, овощи, молочные продукты, кто-то предпочитает использовать в качестве перекуса стакан кефира или пиалу супа на овощном бульоне.

"Можно ли есть прямо перед сном? Да. Есть распространенный миф, что во время сна органы желудочно-кишечного тракта останавливают свою работу, но это не так. Во время сна снижается частота глотаний, количество слюны, сокращается количество сокращений пищевода, при этом сокращение тонкого кишечника в ночное время даже выше, чем в дневное. То есть наши органы пищеварения способны переварить пищу, которую вы съедите перед сном". Диетолог Анастасия Колпакова

Врач-диетолог пояснила, что есть также такое понятие, как адаптация организма. По ее словам, если у человека есть привычка есть на ночь, то ваш организм подстроится и процесс пищеварения не будет отличаться от дневного.

"Конечно, есть определенные заболевания, при которых противопоказан прием пищи сразу перед принятием горизонтального положения, например, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Если еда перед сном – это всего лишь привычка, которая не сопряжена с дискомфортными ощущениями, перееданием, с компенсацией недоедания в течение дня, с неконтролируемыми приемами пищи во время ночных пробуждений и у вас нет противопоказаний к такому позднему перекусу, то эту привычку можно вполне оставить в своей жизни". Диетолог Анастасия Колпакова

Также специалист поясняет, что если привычка сопряжена с описанными выше симптомами, то на нее стоит обратить внимание и поработать с причинами. Следует обязательно обратиться к врачу и пройти обследование.