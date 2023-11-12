Диетолог рассказала, какие продукты нельзя хранить в холодильнике

Российский врач-диетолог Марият Мухина перечислила шесть продуктов, которые не стоит хранить в холодильнике, сообщает Zakon.kz

В список, как пишет "Москва 24" попали все крупы, соль, сахар, лук, цитрусовые и домашние заготовки. Крупы, находясь в холодильнике, могут впитать воду и стать средой для появления плесневых грибов.

Соль и сахар по словам Мухиной после нахождения в холодильнике станут собираться в куски, после чего их нужно будет долго размельчать. Что касается солений, то Мухина рекомендует хранить их при комнатной температуре и "не забивать мощность" холодильника зря.

Кроме того диетолог советует не класть в холодильник продукты, которые сильно пахнут, например, лук. "Он может передать свой аромат другим продуктам и испортить их", - предостерегла эксперт.

В свою очередь, цитрусовые при хранении в холодильнике быстро портятся и плесневеют.

Ранее специалисты рассказали, где и как не следует хранить куриные яйца. Роспотребнадзор не рекомендует хранить яйца в дверце холодильника – от постоянной тряски при его открывании и закрывании куриное яйцо может треснуть. Кроме того, обычно в этой части холодильного шкафа теплее, чем в основном отсеке, что тоже уменьшает срок хранения продукта. Лучше всего держать яйца в ящике для хранения овощей, не вынимая из картонной упаковки, в которой они продавались, причем лежать они должны узким концом вниз.