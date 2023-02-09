Бизнесмена Анатолия Балушкина вызвали на следственные действия в Усть-Каменогорск

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) вызвал подозреваемого Анатолия Балушкина, который находятся за пределами республики и уклоняется от явки в орган досудебного расследования, сообщает Zakon.kz.

"Подозреваемому Анатолию Балушкину необходимо в срок до 17:00 10 февраля 2023 года явиться в административное здание Департамента экономических расследований АФМ по ВКО по адресу: Усть-Каменогорск, улица Новаторов, д.7/2 для проведения следственных действий", - говорится в сообщении.

В АФМ сказали, что подозреваемый Балушкин вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс.

Если защитник не будет приглашен подозреваемым или его законными представителями, а также другими лицами по их поручениям, участие защитника будет обеспечено органом, который ведет процесс.

12 августа стало известно, что бизнесмена, учредителя группы компании АО "Азия-Авто" Анатолия Балушкина объявили в розыск. Расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество".

