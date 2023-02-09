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Новые канатные дороги появятся в Алматы

канатная дорога Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района рассказал о строительстве новых канатных дорог. Общая протяженность – 33 км, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На встрече с градоначальником один из горожан предложил построить новую канатную дорогу в черте города. Он отметил, что она разгрузит город. Проект и экологически выгоден, поскольку можно будет установить солнечные батареи.

"У нас в программе развития есть строительство канатных дорог в городе до 2030 года – 33 км. Все, что вы сказали, мы уже предусмотрели. Если у вас есть что добавить, мы готовы рассмотреть", – ответил аким Алматы Ерболат Досаев.

Ранее аким рассказал, что до конца 2023 года в городе появится первый муниципальный многоярусный паркинг.

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