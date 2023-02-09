Первый многоярусный паркинг появится в Алматы в 2023 году

Первый муниципальный многоярусный паркинг появится в Алматы. Об этом 9 февраля сообщил аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава мегаполиса заверил, что строительство паркинга завершат до конца 2023 года.

"На одной из предыдущих встреч с жителями района поднимался вопрос по объекту незавершенного строительства под паркинг в микрорайоне Коктем-3. Национальный банк передал данный объект на баланс города. Строительство этого первого многоярусного муниципального паркинга на 267 парковочных мест завершится до конца года", – отметил аким Алматы Ерболат Досаев.

19 января на встрече с жителями Алатауского района аким сообщил, что в 2023 году начнется программа по строительству многоярусных парковок. Такие парковки частично освободят дворы от машин. Сейчас акимат подбирает для этого места.