Сколько человек работают фрилансерами в Казахстане

Специалисты Центра развития трудовых ресурсов Минтруда (ЦРТР) провели анализ и выяснили сколько фрилансеров официально работали в Казахстане в 2021 году, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в центре, довольно сложно оценить реальные объемы рынка фриланс-услуг не только в мире, но и в Казахстане, многие фрилансеры остаются вне поля зрения, например, выполняя проекты для иностранных компаний. Тем не менее этот рынок продолжит набирать обороты, потому что это удобно для фрилансеров и выгодно для работодателей.

Так, эксперты ЦРТР, проведя анализ наличия у казахстанцев обязательных пенсионных взносов при отсутствии социальных отчислений в этом же месяце от этого же работодателя, пришли к выводу, что в 2021 году в Казахстане работали фрилансерами более 1 млн человек. При этом 78% фрилансеров совмещали такую работу с наемной занятостью.

Среднемесячная численность фрилансеров в Казахстане достигла 255,8 тыс. человек. В 2021 году 48% фрилансеров работали только на одного работодателя, 18% – на двоих, 10% – на троих. Основная часть фрилансеров приходится на отрасли образования, торговли (по 15%), а также сектор госуправления и соцобеспечения (13%).

Средний доход составил 124 тыс. тенге, медианный – 65 тыс. тенге. Это свидетельствует о большом количестве лиц с небольшой суммой вознаграждения по договору. При этом наиболее высокий доход свойственен сферам профессиональной и научной деятельности (средний доход в 211 тыс. тенге и медианный – 111 тыс. тенге), горнодобывающей промышленности (209 тыс. и 149 тыс. тенге), информации и связи (188 тыс. и 93 тыс. тенге), - отметили в ЦРТР.

Если смотреть по регионам, то большая часть всех фрилансеров находятся в трех крупных городах – Алматы, Астане и Шымкенте (порядка 41%), при этом только на Алматы приходится 22%.

"Многие организации привлекают к работе фрилансеров под конкретные проекты, что позволяет им избежать длительного процесса отбора и найма работников с определенным набором навыков. Благодаря этому бизнес сокращает издержки на персонал и инфраструктуру. Работая фрилансером, вы можете решать, когда работать, где работать, с кем работать и сколько стоит ваша работа, исходя из ваших знаний и навыков на рынке. Однако работники свободного заработка чаще всего остаются вне систем социальной защиты, в некоторой степени ограничены в трудовых правах, обычно предоставляемых в рамках традиционной занятости, таких как ежегодные отпуска, больничные, повышение квалификации и прочее", – отметила директор Департамента стратегии ЦРТР Улпан Шегенова.

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане трудоспособных граждан – 11 320 410 человек, или 59,05% от всего населения.