Сплоченность в условиях нестабильности: чего эксперты ждут от Межпарламентского форума государств ЦА

9-10 февраля в Туркестане проходит первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии. Эксперты рассказали, какое значение это мероприятие имеет в свете политической обстановки в мире и каких итогов о него следует ожидать, сообщает Zakon.kz.

По мнению востоковеда, исследователя Адиля Каукенова, неспокойная ситуация в мире требует от центральноазиатских государств большего сближения и координации усилий для сохранения спокойствия в регионе. Посему в прошлом году лидеры стран проявляли особую активность в деле укрепления интеграции.

Активность выделил и политолог Эдуард Полетаев:

"Сотрудничество стран Центральной Азии в последние годы обретает более активный характер, наполняется новым смыслом и содержанием. Об этом, в частности, свидетельствует проведение 9–10 февраля в Туркестане первого Межпарламентского форума государств Центральной Азии с участием спикеров и депутатов законодательных органов. Данное мероприятие проводится в рамках реализации достигнутых договоренностей по итогам встречи глав государств Центральной Азии в июле 2022 года в кыргызском городе Чолпон-Ата".

На упомянутой июльской встрече, по словам Каукенова, "был заложен ряд треков взаимодействия", одним из которых стало сотрудничество на уровне высших законодательных органов. Именно этим фактом обусловлено проведение первого Межпарламентского форума государств Центральной Азии.

"Важно заметить, что это первое мероприятие такого характера между центральноазиатскими государствами. Причем его поддержали, преодолев противоречия пограничного конфликта между собой, Кыргызстан и Таджикистан. Тем самым видно, что страны Центральной Азии понимают объективную тягу и насущную необходимость внутрирегионального сотрудничества, несмотря на определенные шероховатости в сотрудничестве центральноазиатов". Адиль Каукенов

Эксперт пояснил, что, когда речь заходит о сотрудничестве, на первое место выходит гармонизация законодательства, невозможная в отрыве от ответственных за законотворческие инициативы лиц. Соответственно, межпарламентский форум несет в себе потенциал стать важной площадкой для закрепления юридических форм интеграционных процессов.

Вместе с тем, как считает Эдуард Полетаев, проведение регионального форума и участие в нем – возможность для находящегося на пути политических реформ Казахстана продемонстрировать определенный уровень развития своей парламентской системы. Вдобавок будет запущен процесс создания дополнительной платформы для укрепления межгосударственного сотрудничества по линии законодательных органов.

"Сегодня в условиях геополитической турбулентности, сложностей культуры межгосударственного диалога увеличивается роль депутатов в процессах миротворчества и развития, укрепляется понимание парламентаризма как действия, расширяется сфера его влияния. Недавно появилась новая памятная дата: теперь в мире 30 июня отмечается как Международный день парламентаризма". Эдуард Полетаев

Спикер вспомнил, как на конференции руководителей национальных парламентов, проходившей в Нью-Йорке в 2000 году в связи с проведением Ассамблеи тысячелетия, было определено новейшее парламентское измерение международного сотрудничества:

"Его суть в том, что "парламенты являются воплощением суверенитета народа и могут со всей легитимностью вносить вклад в процесс выражения воли государства в международном плане". При этом парламенты должны принять на себя больше ответственности за сферу международных отношений, играть активную роль на национальном, региональном, глобальном уровнях и в целом способствовать всеобщему укреплению парламентской дипломатии".

Современная мировая политика предъявляет новые требования к дипломатии ХХI века, уверен Полетаев. И здесь трудно переоценить важность института парламентской дипломатии, сочетания в нем признаков дипломатии официальной и общественной.

"Порой взаимодействие парламентариев дает эффект там, где буксуют обычные официальные механизмы. Невключенность депутатов в жесткую систему исполнительной власти с ее иерархичностью дает возможность им быть более открытыми в международном общении. Парламентарии в основном не ограничены официальными рамками дипломатического протокола, что позволяет им активно использовать механизмы дискуссий и договоренностей". Эдуард Полетаев

Он отметил возросшую в настоящее время роль межпарламентских организаций. Так, в Европе наиболее известным органом межпарламентского сотрудничества является Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). Казахстан является участником таких межпарламентских объединений на постсоветском пространстве, как Межпарламентская ассамблея государств - участников СНГ (МПА СНГ) и Парламентская ассамблея ОДКБ.

Как считает политолог Бауыржан Серикбаев, страны Центральной Азии должны сотрудничать в нынешних международных условиях и стремиться к взаимному экономическому и культурному сотрудничеству:

"Сегодня оборот между странами Центральной Азии достиг 15 млрд долларов. Наверняка это не окончательный показатель. Анализ экспертов показывает, что Транскаспийский международный транспортный маршрут может внести 15% коллективного роста ВВП. Это отличная перспектива".

Причем, по его мнению, любое соглашение, инициатива должны быть утверждены юридически.

Политический обозреватель Жанна Тулиндинова отмечает, что сегодня благодаря усилиям президентов пяти стран ЦА межгосударственный диалог в регионе вышел на качественно новый уровень. В частности, растет число визитов и встреч в двустороннем и многостороннем форматах.

"Межпарламентский форум стран Центральной Азии – это попытка Казахстана создать постоянно действующую эффективную площадку для активизации парламентского диалога по обсуждению путей решения общих задач и целей. Форум может стать платформой для обмена опытом законодательного обеспечения реформ. Он также призван стать площадкой для решения актуальных проблем региона. Самые острые из них: водная проблематика, в том числе проблемы Арала и таяния ледников, обеспечение экологической и энергетической устойчивости региона". Жанна Тулиндинова

Эксперты также напомнили, что по итогам форума планируется принятие Туркестанской декларации. Она, в свою очередь, станет прочной основой межпарламентского сотрудничества стран Центральной Азии.