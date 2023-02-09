Метель ожидается на большей части Казахстана

Фото: Zakon.kz

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 10 февраля 2023 года. Согласно прогнозу, на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды – пройдет снег с метелью, сообщает Zakon.kz.

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