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Метель ожидается на большей части Казахстана

Метель ожидается на большей части Казахстана Фото: Zakon.kz
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 10 февраля 2023 года. Согласно прогнозу, на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды – пройдет снег с метелью, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на юге, востоке республики временами ожидается снегопад, на юго-востоке - осадки, временами сильные (дождь и снег).

"Лишь на западе Казахстана – погода без осадков", - говорится в сообщении.

По республике, согласно прогнозу, ожидаются усиление ветра, туман, на юго-востоке – гололед.

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Динара Халдарова
Казгидромет Казахстан
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