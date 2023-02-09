Метель ожидается на большей части Казахстана
Фото: Zakon.kz
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 10 февраля 2023 года. Согласно прогнозу, на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды – пройдет снег с метелью, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", на юге, востоке республики временами ожидается снегопад, на юго-востоке - осадки, временами сильные (дождь и снег).
"Лишь на западе Казахстана – погода без осадков", - говорится в сообщении.
По республике, согласно прогнозу, ожидаются усиление ветра, туман, на юго-востоке – гололед.
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