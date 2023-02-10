"Как карточный домик": почему тысячи человек в Турции оказались под завалами

После землетрясений в Турции погибли более 18 тыс. человек, большая их часть – по причине разрушения собственных домов. Десятки тысяч строений превратились в гору обломков. В чем причины таких сильных разрушений и не может ли ситуация повториться в Алматы, разбирался Zakon.kz.

6 февраля в Турции произошло самое крупное и мощное за 80 лет землетрясение, затронувшее десять провинций страны. Сильные подземные толчки ощущались также на севере Сирии.

Турцию до сих пор трясет, уже зарегистрированы сотни афтершоков. По последним данным, погибло более 18 тысяч человек, ранено свыше 72 тысяч. Сколько осталось под завалами, пока неизвестно, спасательные работы продолжаются.

Обрушилось более шести тысяч зданий, в т.ч. высотки, они рухнули, как карточные домики, хотя в Турции одним из самых главных требований к застройщикам является сейсмическая устойчивость здания, так как большая часть территории страны расположена в зоне тектонических разломов и есть повышенная вероятность землетрясений. Поэтому жилье строится по специальным технологиям, повышающим сейсмостойкость зданий. В частности, используются монолитные железобетонные каркасы, которые, по мнению специалистов, устойчивы к колебаниям земной коры. Кирпичные и панельные дома в большинстве провинций запрещены. Кирпич разрешается только при возведении внутренних стен, перегородок и для отделки.

Государство строго контролирует качество строительства, поэтому оно у них считается на высоком уровне. Если застройщик не будет соблюдать стандарты строительства, то не получит на объект Генель Искан – разрешение на использование здания, которое необходимо для сдачи дома. Наличие Генель Искана подтверждает, что объект был построен в соответствии с государственными требованиями, не нарушает архитектурный план города и может быть сдан в эксплуатацию. Без Искана дом не примут.

Долгостроев в Турции практически нет, строительство жилья – четко налаженный здесь бизнес, поэтому компании делают все, чтобы уложиться в срок. Многоэтажные жилые комплексы растут, как грибы после дождя, и за 1-2 года проходят все стадии строительства: от котлована до сдачи готового дома в эксплуатацию с развитой инфраструктурой. Каждая стадия строго регламентируется.

Повышенное внимание со стороны государства, высокая конкуренция и поставленные на поток бизнес-процессы заставляют застройщиков с особым вниманием относиться даже к деталям, не говоря уже о базовых технических регламентах.





Так почему же многие дома рассыпались? В соцсетях есть мнение, что одной из причин быстрых разрушений домов в Турции стали строительные материалы, точнее, кирпич, который был пустой внутри и при падении с высоты разбивался полностью. Так ли это?





Как пояснил управляющий директор по производству КазНИИСА Ералы Шокбаров, пользователи, скорее всего, имели в виду щелевые кирпичи, которые в Турции применяются. В Казахстане заполнение кладки щелевыми кирпичами в сейсмически опасных районах запрещено, так как при землетрясении они могут быстро сломаться и стать как мусор.



"В Турции заполнение в основном идет из кирпичной кладки. У нас на сегодняшний день ни одно высотное здание не построено с заполнением кирпича, его у нас нет. Казахстан – единственная страна в СНГ, которая постоянно проводит вибродинамические натурные испытания. В Турции при строительстве жилья идет в основном каркасная система с заполнением кирпича. У нас такими являются только старые советские дома. Мы используем новые конструктивные схемы – стеновые конструкции. Если бы в Турции тоже были стеновые конструкции, как у нас, дома бы не падали". Управляющий директор по производству КазНИИСА Ералы Шокбаров

Поэтому, отметил спикер, в Турции одни дома развалились в пыль, а другие, которые стояли рядом и даже более высокие, выдержали: "Рухнули каркасные дома, а построенные по новой конструктивной схеме стоят. По фактуре похоже, что это монолитные дома, имеющие стеновую конструкцию".





Фото: Zakon.kz

В Казахстане уже ушли от каркасных домов, они применяются только при строительстве малоэтажных зданий. А выше пяти этажей используется стеновая конструкция, где полностью идут монолитные стены – и наружные, и внутренние с диафрагмами жесткости, что укрепляет дом.



Кирпичные постройки уязвимы при землетрясении, они могут получить серьезные повреждения, поэтому властями города Алматы принято решение снести их поэтапно. Такие дома усилить невозможно. Для этого акимат должен выселить всех жильцов, затем провести усиление, этот процесс займет не 1-2 дня, а несколько месяцев. Поэтому легче снести такие дома и построить новые, что и делается сейчас в южном мегаполисе. Уже сегодня видно, как в ряде районов сносятся старые кирпичные и каркасно-камышитовые хрущевки и вместо них возводятся монолитные сейсмостойкие дома.

В Казахстане нормы по соблюдению сейсмической безопасности жилых домов гармонизированы с европейской базой нормативов, они периодически пересматриваются и совершенствуются и это правильно, считает специалист. В Америке, к примеру, они меняются каждые три года. Турция, скорее всего, тоже теперь будет пересматривать их после такого мощнейшего землетрясения.

Насколько гармонизация нормативов может обеспечить сейсмическую безопасность? Выдержат ли жилые массивы Алматы сильные подземные толчки? По мнению Ералы Шокбарова, нормативные документы как раз таки регламентируют строительство жилых домов в сейсмических зонах, что подразумевает обеспечение максимальной безопасности.

В 20018 году сотрудники КазНИИСА обследовали в Алматы более 10 тыс. зданий, в том числе жилые дома.

"Были определены сейсмостойкие и несейсмостойкие дома. Порядка тысячи ветхих построек рекомендованы к сносу в рамках программы реновации. Они сносятся и вместо них сооружаются новые современные сейсмостойкие дома, которые по проекту должны выдержать девятибалльное землетрясение". Управляющий директор по производству КазНИИСА Ералы Шокбаров

Некоторые алматинцы считают, что новые дома не выдержат сильных подземных толчков, а вот советские постройки от проспекта Абая до улицы Гоголя очень крепкие, выстоят даже при 9-12 баллах. Так это или не так - сказать трудно: для определения сейсмостойкости таких домов необходимо провести детальное обследование, ведь им уже 60-70 лет и неизвестно, какое у них сейчас техническое состояние. Конечно, на тот период девятиэтажные панельные дома были сейсмостойкие, но есть одна проблема: многие жильцы самостоятельно стали пробивать проемы на несущих стенах, из кухни в гостиную, из спальни на кухню и так далее, а это чревато тем, что может привести к ослаблению конструкции жилого дома.

"Поэтому говорить, выдержит этот дом или не выдержит сильное землетрясение, сложно. Для этого нужно провести детальное обследование. Самодеятельность жильцов в перепланировке квартир несет угрозу сейсмобезопасности, поэтому мы приняли решение запретить в законодательном порядке перепланировку в панельных домах". Управляющий директор по производству КазНИИСА Ералы Шокбаров

На фоне землетрясений в Турции жителей Алматы сейчас особенно интересует вопрос: из каких материалов строятся у нас жилые комплексы, насколько они надежны и безопасны в отношении сейсмостойкости? Казахстан уже давно отказался от традиционного советского строительства, когда были каркасные строения (железобетонный каркас, заполненный кирпичом). Сейчас в сейсмически опасных районах города в основном возводится монолитное строение (стеновые конструкции), успешно прошедшие вибродинамические натурные испытания. При сильном землетрясении кирпичная кладка может привести к увечью, поэтому она запрещена в высотных зданиях, хотя такие страны, как Кыргызстан и Узбекистан, до сих пор ее используют.

Тем не менее, алматинцы боятся вселяться в новые дома, возведенные в рамках государственной программы, поскольку сомневаются в их сейсмобезопасности и качестве. Об этом говорят и жалобы, поступающие от горожан в соответствующие органы. Одни указывают на трещины в стенах, другие – на дырки в полу, третьи – на скособочившиеся дверные проемы...

Специалисты же уверяют, что, если дома запроектированы с учетом возможного сильного землетрясения и прошли государственную экспертизу, то должны быть сейсмостойкими. Главное, чтобы не было отклонений от проекта, но это уже на совести строителей. Проект может быть идеальным, но все зависит от того, как построили.

"Трещины в стенах домов могут быть не в самих конструкциях, а из-за некачественной отделки и прочее. Что касается конструкции, то за этим специалисты следят строго. Стеновая конструкция, к примеру, успешно прошла все экспериментальные испытания, проверки. К сожалению, алматинцы нередко сами нарушают целостность дома, занимаясь незаконной перепланировкой". Управляющий директор по производству КазНИИСА Ералы Шокбаров

Горожане опасаются заселяться не только в те дома, которые были построены по госпрограмме, но и в те, которые были возведены в очень короткие сроки, за 2-3 месяца. Одно уже это внушает им мысль, что при таких темпах не может быть качества, а стало быть, дом не безопасный. Но у Ералы Шокбарова другое мнение: "То, что сейчас дома строятся очень быстро, не говорит о том, что строят их как попало. Они возводятся с учетом новых производственных технологий и требований безопасности. Если, например, стройка идет зимой, то в бетон добавляются специальные компоненты, которые не дают ему быстро затвердеть".

Специалист уверяет, что если в процессе строительства будут допущены какие-либо нарушения, это не останется без внимания: на всех строительных объекты проводятся необходимые обследования, экспертиза и при выявлении каких-либо отклонений и недочетов принимаются меры по их устранению и усилению качества.