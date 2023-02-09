Казахстанцев стало больше на 269 тысяч человек
За 12 месяцев в Казахстане родилось 403,5 тыс. человек (450,7 тыс. чел. – в 2021 году) , из них 208 тыс. – мальчики, 195,5 тыс. девочки.
Коэффициент рождаемости составил 20,28 на 1000 человек.
Число умерших составило 134,7 тыс. человек, при этом коэффициент смертности на 1000 человек – 6,77.
В целом за год естественный прирост населения составил 268,8 тыс. человек (263 тыс. – 2020 г., 267 тыс. – 2021 г.).
Наибольшая рождаемость отмечена в Мангистауской (27,75 человек на 1000 населения), Туркестанской (27,23) областях и городе Шымкент (26,34).
При этом самая высокая смертность наблюдались в Северо-Казахстанской (11,84 на 1000 населения), Восточно-Казахстанской (11,71) и Костанайской областях (10,82), что связано с возрастной структурой населения этих областей.
За 12 месяцев умерло 3 215 младенцев до 1 года. Коэффициент младенченской смертности на 1000 родившихся составил 7,97 (в аналогичном периоде 2021 года – 8,35).
При этом за прошедший год зарегистрировано 128,5 тыс. браков, по сравнению с 12 месяцами 2021 года число браков снизилось на 8,4%.
Коэффициент брачности составил 6,46 на 1000 человек.
Вместе с тем было зарегистрировано 17,7 тыс. разводов, что также меньше уровня 2021 года на 8,1%. Коэффициент разводимости составил 0,89 на 1000 человек.