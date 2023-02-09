Казахстанцев стало больше на 269 тысяч человек

По данным Бюро национальной статистики, численность населения на 1 января 2023 года составила 19 765 004 человека, из них горожане – 12 208 259, сельские жители – 7 556 745 человек, сообщает Zakon.kz.

За 12 месяцев в Казахстане родилось 403,5 тыс. человек (450,7 тыс. чел. – в 2021 году) , из них 208 тыс. – мальчики, 195,5 тыс. девочки.

Коэффициент рождаемости составил 20,28 на 1000 человек.

Число умерших составило 134,7 тыс. человек, при этом коэффициент смертности на 1000 человек – 6,77.

В целом за год естественный прирост населения составил 268,8 тыс. человек (263 тыс. – 2020 г., 267 тыс. – 2021 г.).

Наибольшая рождаемость отмечена в Мангистауской (27,75 человек на 1000 населения), Туркестанской (27,23) областях и городе Шымкент (26,34).

При этом самая высокая смертность наблюдались в Северо-Казахстанской (11,84 на 1000 населения), Восточно-Казахстанской (11,71) и Костанайской областях (10,82), что связано с возрастной структурой населения этих областей.

За 12 месяцев умерло 3 215 младенцев до 1 года. Коэффициент младенченской смертности на 1000 родившихся составил 7,97 (в аналогичном периоде 2021 года – 8,35).

При этом за прошедший год зарегистрировано 128,5 тыс. браков, по сравнению с 12 месяцами 2021 года число браков снизилось на 8,4%.

Коэффициент брачности составил 6,46 на 1000 человек.

Вместе с тем было зарегистрировано 17,7 тыс. разводов, что также меньше уровня 2021 года на 8,1%. Коэффициент разводимости составил 0,89 на 1000 человек.