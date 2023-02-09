Аида Балаева: Домашнее насилие остается острейшей проблемой в Казахстане

Заместитель руководителя администрации президента нашей страны Аида Балаева отметила, что домашнее насилие остается острейшей проблемой в Казахстане, несмотря на меры, предпринимаемые органами внутренних дел,, сообщает Zakon.kz.

Аида Балаева отметила, что очень важно обеспечить психологическое здоровье казахстанской молодежи, сообщает BaigeNews.kz.



"Мы должны уделять этому особое внимание, превратить воспитание детей, привитие им определенных ценностей, культивирование великодушия и благородства в целостную, работающую концепцию. Чем более эффективно мы будем реализовывать эту концепцию, тем меньше будет в нашей стране домашнего насилия и семейных трагедий". Аида Балаева

По ее мнению, ни законодательные, ни организационные меры не решат проблему домашнего насилия, пока не будет устранена причина жестокости и цинизма - человек мучает, избивает, а нередко и убивает близких ему людей.

"Помимо очевидного комплекса социально-бытовых причин, есть и глубинные, касающиеся воспитания и семейных ценностей, здоровой психологической атмосферы в семье. Но заниматься этим должно не одно лишь государство, но и гражданское общество, лидеры общественного мнения, медиа и так далее". Аида Балаева

По словам спикера, это комплексный подход, реализовать который невероятно сложно в силу того, что его составляющие лежат практически во всех плоскостях и категориях жизнедеятельности государства и общества. Они требуют слаженной и скоординированной работы.