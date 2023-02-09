Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Аида Балаева: Домашнее насилие остается острейшей проблемой в Казахстане

замруководителя администрации президента Аида Балаева Фото: пресс-служба премьер-министра
Заместитель руководителя администрации президента нашей страны Аида Балаева отметила, что домашнее насилие остается острейшей проблемой в Казахстане, несмотря на меры, предпринимаемые органами внутренних дел,, сообщает Zakon.kz.

Аида Балаева отметила, что очень важно обеспечить психологическое здоровье казахстанской молодежи, сообщает BaigeNews.kz.

"Мы должны уделять этому особое внимание, превратить воспитание детей, привитие им определенных ценностей, культивирование великодушия и благородства в целостную, работающую концепцию. Чем более эффективно мы будем реализовывать эту концепцию, тем меньше будет в нашей стране домашнего насилия и семейных трагедий".Аида Балаева

По ее мнению, ни законодательные, ни организационные меры не решат проблему домашнего насилия, пока не будет устранена причина жестокости и цинизма - человек мучает, избивает, а нередко и убивает близких ему людей.

"Помимо очевидного комплекса социально-бытовых причин, есть и глубинные, касающиеся воспитания и семейных ценностей, здоровой психологической атмосферы в семье. Но заниматься этим должно не одно лишь государство, но и гражданское общество, лидеры общественного мнения, медиа и так далее".Аида Балаева

По словам спикера, это комплексный подход, реализовать который невероятно сложно в силу того, что его составляющие лежат практически во всех плоскостях и категориях жизнедеятельности государства и общества. Они требуют слаженной и скоординированной работы.

Читайте также

Итоги выдвижения кандидатов и аккредитации международных наблюдателей подвели в ЦИК

Сильный ветер, снег и метель – синоптики предупредили о непогоде в 9 областях Казахстана

Главное за день: сейсмоаудит зданий в Алматы и 12 тысяч желающих стать депутатом

Данияр Кунафин
Балаева Аида Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
Как казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
гражданство юморист Казахстан
Гарик Харламов стал казахстанцем: шутливый ролик обсуждают в сети
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открылись"
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открыты"
В Алматы изменят маршрут двух автобусов
В Алматы изменят маршруты двух автобусов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления