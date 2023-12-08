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Законодательство РК

Аида Балаева: Нужен независимый контроль по превенции домашнего насилия

выступление Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
Министр культуры и информации, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Аида Балаева, выступая на I заседании женского крыла партии Amanat, высказалась о необходимости контроля по превенции домашнего насилия, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, практически все госорганы так или иначе занимаются или, по крайней мере, должны заниматься вопросами профилактики и превенции домашнего насилия, но общего независимого контроля, в строгом смысле этого слова, над данной работой нет.

"Предлагаю, чтобы женское крыло взяло на себя функции общественного контроля над исполнением женской повестки, регулярно заслушивая руководителей регионов и министерств относительно работы по профилактике семейно-бытового насилия", – сказала она.
выступление

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

В настоящее время женская проблематика является в нашем обществе все еще очень острой. Это гендерное неравенство, семейно-бытовое насилие, доступ к образованию, религиозная радикализация и сопутствующие этому явлению проблемы.

"Именно поэтому президент уделяет большое внимание обеспечению законности и порядка. Государство должно четко и жестко пресекать любые преступления, в том числе, и в отношении женщин. Женщины в свою очередь не должны терпеть семейное насилие и таким образом воспитывать насильников и жертв насилия", – подчеркнула Аида Балаева.
выступление

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Министр добавила, что в Казахстане вопросы гендерного равенства являются одним из приоритетных направлений государственной политики. В частности, по инициативе главы государства в регионах созданы Центры поддержки семьи, а при Министерстве культуры и информации – молодежные ресурсные центры.

"Министерство в настоящее время разрабатывает единую концепцию работы центров. Предлагаем женскому крылу партии принять участие в повышении эффективности центров: методики и методологии работы, обучении, повышении квалификации сотрудников, формировании новых подходов и внедрении инновационных методов", – сказала Аида Балаева.
выступление

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

7-8 декабря этого года состоялось I заседание женского крыла партии Amanat. В мероприятии приняли участие свыше 100 активных женщин из разных регионов страны. В течение двух дней обсуждались вопросы расширения участия женщин в общественно-политической жизни страны, поддержки женского предпринимательства, развития инклюзивного общества и другие.

Делегаты заседания обратили внимание на то, что в рамках Послания президента и его предвыборной программы, а также предвыборной программы партии Amanat в стране постепенно улучшаются условия для счастливого материнства и детства. В частности, был увеличен период выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, повышены пособия многодетным матерям, бесплатным питанием в детских садах из социально уязвимых семей охвачено более 100 тыс. детей, а с 1 января 2024 года заработает принципиально новая программа "Нацфонд – детям".

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