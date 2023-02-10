Синоптики прогнозируют снег с метелью на большей части Казахстана

Неустойчивый характер погоды со снегом метелью сохранится на большей части РК в пятницу 10 февраля , сообщает Zakon.kz

По данным РГП "Казгидромет", такая погода связана с обострением атмосферных процессов и прохождением фронтальной деятельности.

"Пройдет снег с метелью, на юге, востоке временами сильный снег, на юго-востоке страны ожидаются осадки, временами сильные осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе РК – погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, туман, на юго-востоке – гололед", - говорится в сообщении Казгидромета.

Отметим, что в Алматы снегопад не прекращается с вечера 9 февраля. Коммунальщики пока не сообщали сколько сантиметров снега выпало, эта информация будет немного позже.

Ранее сообщалось о том, что в связи со сложными погодными условиями закрыты трассы в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях.