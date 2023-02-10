В Алматы выпало 15 см снега, коммунальщики работают не покладая рук

В городском управлении развития коммунальной инфраструктуры сообщили, что к шести часам утра 10 февраля вывезено 390 м3 снега, который выпал за ночь 15- сантиметровым слоем, передает Zakon.kz

Всего на улицах города убирают снег 462 единицы техники и порядка 340 рабочих. Они приступили к работе после часа ночи. А уже с трех часов ночи организовано 19 колонн по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Для предупреждения гололедицы дороги посыпают противогололедными материалами. На шесть часов утра использовано 2380 тонн.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Идут работы по очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта, надземных переходов. В ночное время задействовано 462 ед. спецтехники и 339 дорожных рабочих.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

С 8 утра на дорогах города работают 524 ед. техники и 1115 дорожных рабочих.

В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По прогнозу синоптиков днем 10 февраля температура воздуха -1…-3 градусов мороза, осадков не ожидается, к вечеру возможен слабый снег.

Призываем водителей снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров.

Как сообщали ранее, снегопад в Алматы начался около 21:00 часов 9 февраля и завершился в 04:30 часов утра 10 февраля. В городе выпало 15 см снега, в горных районах 20 см.