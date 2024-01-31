Снег в Алматы: как коммунальщики очищают город
С 20:00 30 января в городе началось выпадение слабого снега. По состоянию на 8:00 в мегаполисе выпало 3 см, в горной местности – 5 см.
"На горных и опасных участках дорог произведена превентивная обработка жидкими реагентами, использовано 110 тонн. В целях предупреждения гололедных явлений силами 168 единиц пескоразбрасывателей производится посыпка противогололедных материалов. По состоянию на 8:00 использовано 1290 тонн".Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы
В горных, предгорных районах произведено сгребание и вывоз снега. С 20:00 вывезено 4850 кубометров снега, что соответствует 485 рейсам самосвалов.
Всего за текущий зимний период вывезено 188 000 кубометров снега, или 18 800 рейсов самосвалов.
В ночной период было задействовано 416 единиц спецтехники и 268 дорожных рабочих. С 8:00 выход техники составил 436 единиц и 1125 дорожных рабочих.
"Силами 154 единиц малогабаритной техники ведутся работы по механизированной уборке тротуаров и мест общего пользования, а также ручная очистка остановок общественного транспорта и надземных переходов".Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы
В акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.
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