Снег в Алматы: как коммунальщики очищают город

Коммунальные службы Алматы производят уборку снега в круглосуточном режиме. Об этом сегодня, 31 января 2024 года, заявили в городском управлении развития коммунальной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

С 20:00 30 января в городе началось выпадение слабого снега. По состоянию на 8:00 в мегаполисе выпало 3 см, в горной местности – 5 см.

"На горных и опасных участках дорог произведена превентивная обработка жидкими реагентами, использовано 110 тонн. В целях предупреждения гололедных явлений силами 168 единиц пескоразбрасывателей производится посыпка противогололедных материалов. По состоянию на 8:00 использовано 1290 тонн". Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы

В горных, предгорных районах произведено сгребание и вывоз снега. С 20:00 вывезено 4850 кубометров снега, что соответствует 485 рейсам самосвалов.

Всего за текущий зимний период вывезено 188 000 кубометров снега, или 18 800 рейсов самосвалов.

В ночной период было задействовано 416 единиц спецтехники и 268 дорожных рабочих. С 8:00 выход техники составил 436 единиц и 1125 дорожных рабочих.

"Силами 154 единиц малогабаритной техники ведутся работы по механизированной уборке тротуаров и мест общего пользования, а также ручная очистка остановок общественного транспорта и надземных переходов". Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы

В акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.

О том, какой будет погода в Алматы 31 января и 1 февраля 2024 года, можете узнать здесь.