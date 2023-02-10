Определился соперник мужской сборной Казахстана по теннису в Кубке Дэвиса-2023

Прошла жеребьевка матчей Первой мировой группы Кубка Дэвиса-2023. Казахстанские теннисисты в гостях сыграют с командой Болгарии, сообщает Zakon.kz.

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Сборные Казахстана и Болгарии ранее не играли между собой. Данный поединок запланирован на 16-18 сентября. Команда, победившая в этой встрече, получит право сыграть в квалификации следующего командного чемпионата мира.

Казахстанские теннисисты в прошлые выходные в матче квалификационного раунда Кубка Дэвиса-2022 на выезде уступили представителям Чили – 1:3. Данное поражение отбросило подопечных Юрия Щукина в Первую мировую группу, а также казахстанцы понизились в рейтинге сборных мира.

К данному часу они занимают 14-е место, потеряв три позиции.