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Все о теннисе

Определился соперник сборной Казахстана в Кубке Дэвиса

Определился соперник сборной Казахстана в Кубке Дэвиса , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 17:20 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Лондоне состоялась жеребьевка Мировой группы I Кубка Дэвиса. Казахстан сыграет с Республикой Кореей, сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана в третий раз сыграет с теннисистами из Республики Кореи в Кубке Дэвиса. В 2007 году победу праздновали игроки из Страны утренней свежести (5:0), а в 2010-м успех был на стороне нашей дружины (5:0). 

Пары Мировой группы I Кубка Дэвиса:

Канада – Израиль;

Болгария – Финляндия;

Сербия – Турция;

Польша – Великобритания;

Чили – Люксембург;

Греция – Бразилия;

Словакия – Колумбия;

Республика Корея – Казахстан;

Швейцария – Индия;

Швеция – Тунис;

Перу – Португалия;

Китайский Тайбэй – Норвегия;

Эквадор – Босния и Герцеговина.

Ранее казахстанский теннисист Тимофей Скатов, выступающий за сборную Казахстана, успешно стартовал на турнире в Греции.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири