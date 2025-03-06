Определился соперник сборной Казахстана в Кубке Дэвиса
Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Лондоне состоялась жеребьевка Мировой группы I Кубка Дэвиса. Казахстан сыграет с Республикой Кореей, сообщает Zakon.kz.
Сборная Казахстана в третий раз сыграет с теннисистами из Республики Кореи в Кубке Дэвиса. В 2007 году победу праздновали игроки из Страны утренней свежести (5:0), а в 2010-м успех был на стороне нашей дружины (5:0).
Пары Мировой группы I Кубка Дэвиса:
Канада – Израиль;
Болгария – Финляндия;
Сербия – Турция;
Польша – Великобритания;
Чили – Люксембург;
Греция – Бразилия;
Словакия – Колумбия;
Республика Корея – Казахстан;
Швейцария – Индия;
Швеция – Тунис;
Перу – Португалия;
Китайский Тайбэй – Норвегия;
Эквадор – Босния и Герцеговина.
Ранее казахстанский теннисист Тимофей Скатов, выступающий за сборную Казахстана, успешно стартовал на турнире в Греции.