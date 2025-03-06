Определился соперник сборной Казахстана в Кубке Дэвиса

В Лондоне состоялась жеребьевка Мировой группы I Кубка Дэвиса. Казахстан сыграет с Республикой Кореей, сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана в третий раз сыграет с теннисистами из Республики Кореи в Кубке Дэвиса. В 2007 году победу праздновали игроки из Страны утренней свежести (5:0), а в 2010-м успех был на стороне нашей дружины (5:0).

Пары Мировой группы I Кубка Дэвиса:

Канада – Израиль;

Болгария – Финляндия;

Сербия – Турция;

Польша – Великобритания;

Чили – Люксембург;

Греция – Бразилия;

Словакия – Колумбия;

Республика Корея – Казахстан;

Швейцария – Индия;

Швеция – Тунис;

Перу – Португалия;

Китайский Тайбэй – Норвегия;

Эквадор – Босния и Герцеговина.



Ранее казахстанский теннисист Тимофей Скатов, выступающий за сборную Казахстана, успешно стартовал на турнире в Греции.