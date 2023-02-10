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Скончался первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко

скончался Сергей Терещенко Фото: atameken.kz
На 72-м году жизни умер первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко, сообщает Zakon.kz.

Сергей Терещенко являлся главой правительства Казахстана с 1991 по 1994 год.

Терещенко родился 30 марта 1951 года в городе Лесоводск Приморского края России.

В 1973 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт, в 1993 – Институт экономики РАН.

Трудовой стаж начинал с главного инженера колхоза им. Куйбышева Тюлькубасского района.

После работы в правительстве он ушел в предпринимательскую деятельность.

К 20-летию Независимости ему было присвоено почетное звание "Қазақстанның Еңбек Ері".

Также среди прочих наград – особый знак отличия "Алтын жұлдыз" и орден "Отан", президентская премия мира и духовного согласия, ордена "Достық" I степени, "Барыс" II степени, "Дружбы", "Алғыс".

В 2019 году ему была присуждена Государственная премия РК в облас­ти науки и техники имени аль-Фараби за цикл работ на тему "Инновационные кластеры по научной разработке и промышленному производству детских и лечебно-профилактических продуктов питания с национальным содержанием".

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