Молодые казахстанские футболисты вышли в финал Кубка Развития-2023

Юношеская сборная Казахстана до 17 лет в заключительном матче группового раунда международного турнира "Кубок Развития" победила своих сверстников из Беларуси со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

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Единственный мяч в этой встрече на 46-й минуте забил нападающий сборной Казахстана (U-17) Ильяс Абиль, передает пресс-служба республиканской федерации футбола. У молодого форварда это уже второй гол на этом турнире в Минске.

После победы над белорусами подопечные Александра Кузнецова одержали третью победу подряд и сыграют в финале Кубка Развития. Также сборная Казахстана (U-17) – единственная команда на турнире, выигравшая все свои матчи на групповом этапе, не пропустив при этом ни одного гола.

В финале наши юноши померятся силами со сборной России (U-17). Эта игра состоится 11 февраля в 20:00 по времени Астаны.