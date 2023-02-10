Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Молодые казахстанские футболисты вышли в финал Кубка Развития-2023

Футбол Кубок Развития Фото: kff.kz
Юношеская сборная Казахстана до 17 лет в заключительном матче группового раунда международного турнира "Кубок Развития" победила своих сверстников из Беларуси со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Единственный мяч в этой встрече на 46-й минуте забил нападающий сборной Казахстана (U-17) Ильяс Абиль, передает пресс-служба республиканской федерации футбола. У молодого форварда это уже второй гол на этом турнире в Минске.

После победы над белорусами подопечные Александра Кузнецова одержали третью победу подряд и сыграют в финале Кубка Развития. Также сборная Казахстана (U-17) – единственная команда на турнире, выигравшая все свои матчи на групповом этапе, не пропустив при этом ни одного гола. 

В финале наши юноши померятся силами со сборной России (U-17). Эта игра состоится 11 февраля в 20:00 по времени Астаны.

Читайте также

Роман Костомаров разрешил врачам ампутацию пальцев рук

В Казахстане стартовал Х Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях

Путевку в полуфинал WTA 500 разыграют первые ракетки Бразилии и Казахстана

Куандык Шынасилов
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
Как казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
погибший в Турции казахстанец
Стала известна личность погибшего при землетрясении в Турции казахстанца
"Мы потеряли его" - родные сообщили о погибшем Мирусе Курмашеве
"Мы потеряли его", – родные сообщили о погибшем Мирусе Курмашеве
Мусин рассказал о погибшем казахстанце
Министр Мусин рассказал о погибшем Мирусе Курмашеве
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления